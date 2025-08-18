쿠팡·알리 최대 80% 할인대전…"문구용품부터 전자제품까지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쿠팡 '문구 아트 페스티벌' 진행

알리, 100개 국내외 브랜드와 '취향대전'



e커머스 플랫폼 쿠팡과 알리익스프레스가 18일부터 최대 80%까지 할인율을 제공하는 할인전을 진행한다. 우선 쿠팡은 오는 31일까지 문구·사무·미술·악기 카테고리 연합 기획전인 '문구 아트 페스티벌'을 연다.

문구 아트 페스티벌은 연간 2회 열리는 대규모 기획전이다. 이번에는 ▲모나미·모닝글로리·산리오(문구류) ▲시스맥스·카파맥스(사무용품류) ▲듀로·영창(악기류) 등 인기 브랜드가 대거 참여한다.

가장 주목할 코너는 '선착순 특가'다. 행사 기간 중 매일 오후 2시에 2개 상품을 한정수량으로 80% 상당의 할인한 가격에 선보인다. 18일에는 '로드메일코리아 고급형 코팅필름 80MIC(정가 8900원)'가 1000원대, 19일은 스카치 원터치 테이프 디스펜서 세트(정가 2만 8500원)'가 5000원대에 공개된다.

이외에도 ▲30% 상당 상시 할인하는 '금주의 할인 PICK' ▲가성비 상품을 모아둔 '창고대방출 PICK' ▲준비물을 과목별·분류별 맞춤형으로 추천하는 '신학기 준비물 PICK' 등 할인코너도 있다.

대표 할인 상품은 ▲자바펜 파워 네임펜(6개, 2000원대) ▲모나미 FX 153 볼펜 1.0mm(8000원대) ▲현대오피스 페이퍼프랜드 A3코팅기(13만 원대) ▲듀로 V5 NA 디지털피아노(65만 원대) 등이다.

구매 고객을 위한 경품도 총 370만원 상당(6종)으로 푸짐하게 준비됐다. 기획전 내 이벤트 코너에서 출석을 인증하면 자동 응모된다. ▲10회 이상 인증 고객은 '다이나톤 The new 580S 피아노(2명)'와 '듀로 V5 NA 디지털피아노(2명)' ▲5회 이상은 '투코비 연필깎이(10명)' '투코비 워셔블 물감마카(10명)' '산리오 신학기 문구세트(10명)' '님봇 라벨프린터(5명)' 등 추첨 기회가 주어진다. 당첨자는 10월 10일 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)로 개별 발표한다.

쿠팡 관계자는 "이번 행사는 학생과 직장인뿐 아니라 자녀의 신학기 준비를 돕는 부모님, 다양한 교육기관의 선생님까지 필요한 상품을 '득템'하시는 기회가 될 것"이라고 말했다.

알리익스프레스는 오는 27일까지 10일간 '취향大전'을 열고 100여 개 국내외 브랜드와 함께 최대 80% 할인 프로모션을 진행한다. 이번 취향大전은 고객 개개인의 다양한 라이프스타일과 취향을 반영한 맞춤형 프로모션이다.

행사 기간에는 ▲트래블 데이, ▲하비 데이(Hobby Day), ▲트렌디 데이, ▲홈 데이 등 테마별 프로모션이 순차적으로 진행된다. 여행, 취미, 뷰티, 리빙 등 분야별 특화 상품과 혜택이 제공된다. 전자제품, 스포츠·레저, 반려동물용품, 홈 오토 등 6개 주요 카테고리에 걸쳐 폭넓은 상품 구성을 자랑한다.

주요 혜택으로는 ▲전 품목 최대 80% 할인, ▲신규 고객 대상 '천원딜', ▲신제품 및 인기 품목 플래시 세일(최대 50%), ▲타임딜 등이 마련됐다. 글라스락 밀폐용기 세트, 코베아 캠핑용품, 르까프 스포츠 패션 아이템, 볼빅 골프공 등 인기 상품을 특별가에 선보인다.

이와 함께 알리익스프레스 트래블은 '100원 럭키박스' 이벤트를 진행 중이다. 10월과 12월 연휴에 국내외 여행을 계획하는 고객에게 최대 200만원, 최소 7만5000원 상당의 항공권·호텔·입장권 할인쿠폰과 1+1 쿠폰 혜택을 제공한다. 앱 검색창에 '럭키박스'를 검색해 이벤트에 손쉽게 참여할 수 있다.





알리익스프레스 관계자는 "이번 취향大전 프로모션은 고객들이 자신의 취향과 라이프스타일에 맞는 제품을 합리적인 가격에 만나볼 특별한 기회"라며 "앞으로도 다양한 국내외 브랜드와 협력해 개인 맞춤형 쇼핑 경험을 지속해서 제공해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

