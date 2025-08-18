"대장~홍대선 역사 위치 바꿔달라"…박강수 마포구청장 1인 시위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백남환 마포구의장, 주민·상인 릴레이 예고

박강수 마포구청장이 17일 오후 5시, 홍대입구역 인근 ‘레드로드’ 구간에서 대장~홍대 광역철도 역사 위치 변경을 촉구하는 1인 시위 릴레이의 첫 주자로 나섰다.

유동인구가 가장 많은 홍대입구역 인근에서 1인 피켓 시위를 하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

박 구청장은 레드로드 R1구간(버스킹 광장~홍대입구역 8번 출구)에서 1시간 동안 시민들에게 역사 위치 변경을 요구하는 피켓을 들고 직접 호소했다.

이번 시위는 대장~홍대선 역사 위치에 대한 주민들의 우려를 대변하고, 국토교통부와 관계기관에 신속한 협의와 재검토를 요구하기 위해 마련됐다. 앞으로 백남환 마포구의회 의장 등 주민, 상인, 문화예술인이 잇따라 릴레이 시위에 참여할 예정이다.

대장~홍대선은 부천 대장지구에서 마포구 홍대입구역을 연결하는 광역철도 노선이다. 국토교통부 계획상 K-버스킹의 성지이자 문화예술 공간인 레드로드 일부 구간(홍대입구역 8번 출구 인근)에 역사가 설치될 예정이지만, 이곳은 서울을 찾는 외국인 관광객의 절반 이상(52%)이 방문하는 대표적 관광지로 평일·주말을 가리지 않고 인파가 몰리는 곳이다.

마포구가 실시한 용역 결과, 현 위치에 역사가 들어설 경우 보행 정체 심화, 안전사고 위험 증가, 상권 침체, 문화관광 인프라 훼손 등 부작용이 심각할 것으로 분석됐다. 이에 마포구는 지난 7월 국토교통부·서울시·서부광역메트로 등 관계기관에 역사 위치를 ‘홍대입구역 사거리 방향’으로 변경할 것을 공식 요청한 바 있다.





박강수 구청장은 “대장~홍대선의 잘못된 역사 위치 선정은 보행 안전과 지역 상권에 치명적인 영향을 줄 수 있다”며 “구민의 생명과 안전을 지키고 지역 발전을 위해 반드시 위치 변경이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.





