"월요일을 공휴일로…'하루 2조원 경제효과' 쏠쏠하네" 긍정 연구결과 나왔다

소비 진작·고용 확대 기대

국내 적용 가능성 검토

'월요일 공휴일'이 내수 활성화에 실질적인 효과를 낼 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특정 날짜가 아닌, 특정 요일을 공휴일로 지정할 경우 여행, 외식, 숙박 등 연관 소비가 늘어나면서 지역 경제와 고용 창출에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

17일 기획재정부 의뢰로 한국인사행정학회가 수행한 '휴일제도 개선 방안' 연구에 따르면 공휴일을 요일제로 운영할 경우 하루 약 2조 원 규모의 소비가 촉진될 수 있는 것으로 추산됐다. 이번 연구는 작년 12월부터 올해 4월까지 진행됐다.

황금연휴 마지막 날인 17일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 피서객들이 막바지 피서를 즐기고 있다. 연합뉴스

현재 우리나라의 공휴일은 대부분 5월5일 어린이날처럼 날짜 기준으로 지정됐다. 그러나 연구는 미국과 일본의 사례를 참고해, 매년 일정 요일에 휴일을 부여하는 방식이 더 큰 경제 효과를 낳을 수 있다고 보았다. 미국은 '월요일 공휴일법'을, 일본은 '해피 먼데이 제도'를 통해 여러 공휴일을 월요일로 옮겨 시행하고 있다.

해당 연구는 공휴일을 월요일로 지정해 주말과 연속된 '3일 연휴'를 만들면 국민의 여행 수요가 증가하고, 이에 따라 숙박, 교통, 음식, 문화 분야의 소비도 동반 상승한다고 밝혔다. 이로 인해 생산 활동과 부가가치 창출, 고용 확대로 이어지는 경제적 선순환 효과가 기대된다는 것이다.

실제 분석에 따르면, 월요일 공휴일이 하루 추가될 경우 예상되는 소비지출액은 약 2조1000억 원에 달하며, 이에 따른 생산 유발 효과는 약 3조8000억 원, 부가가치는 약 1조7000억 원으로 나타났다. 특히 음식점과 숙박업에서 발생하는 생산 유발 효과가 전체의 40%를 넘는 것으로 나타나 관광 산업과 지역 경제에 직접적인 영향을 미치는 것으로 해석된다.

요일제 적용이 가능한 공휴일로는 날짜의 역사적 의미가 비교적 덜한 어린이날, 현충일, 한글날 등이 검토되고 있다. 이들 세 개 공휴일을 월요일로 변경해 시행할 경우, 연간 약 6조3000억 원의 소비가 유발되고, 생산과 부가가치 효과는 각각 11조3000억 원, 5조 원 수준에 이를 것으로 예측됐다.

또한 신용카드 결제 데이터를 분석한 결과, 월요일에 공휴일이 지정될 경우 개인의 소비는 평균적으로 약 10% 가까이 증가하는 경향을 보였다. 이와 함께 일정한 주기로 반복되는 연휴는 근로자의 삶의 질을 높이고, 기업 입장에서는 연차 사용 관련 비용을 줄일 수 있는 이점도 있는 것으로 조사됐다.

해당 연구는 요일제 공휴일 도입 시 사용될 수 있는 명칭도 함께 제안했다. '월요일 휴가제', '워라밸 먼데이', '리프레시 먼데이', '패밀리 먼데이' 등이 대안으로 거론됐다.





정부는 지난해 7월 '역동경제 로드맵'을 통해 요일제 공휴일을 검토하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 이후 발생한 비상계엄 사태와 정권 교체 등 정치적 변수로 인해 실질적 논의는 중단된 상태다. 기획재정부는 연구용역 결과를 소관 부처인 인사혁신처 등에 전달해 실제 정책 추진 여부를 논의할 예정이라고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

