LH, 올해 19조6000억 공사·용역 발주…공공주택에 8조 집중

연초 계획보다 5000억 늘어

하반기 11조4000억원 발주

다음달까지 73% 조기 집행

한국토지주택공사(LH)가 올해 공사와 용역 발주 규모를 19조6000억원으로 확정했다고 17일 밝혔다. 연초 계획보다 5000억원 늘어난 금액이다. 지난해 계획 18조2000억원과 비교하면 1조4000억원 이상 증가했다.

김재경 LH 경영관리본부장은 "침체한 건설 경기 회복과 주택공급 안정을 위해 지난해보다 발주계획을 늘렸다"며 "월별·분기별 일정을 세밀히 관리해 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

LH 올해 하반기 공사용역발주 계획. LH 제공

LH는 올 하반기에만 11조4000억원을 발주한다. 이 중 70%인 8조원을 공공주택 건설 분야에 투입한다. 발

주 시점도 앞당긴다. 하반기 전체 물량 가운데 73%에 해당하는 8조3000억원을 다음 달까지 조기 집행한다.

주요 사업지는 수도권에 집중됐다. 고양창릉 S-3·4블록 아파트 건설에 4726억원, 남양주왕숙 4공구 조성에 2763억원, 인천계양 A10블록 아파트 건설에 2121억원이 투입된다.

발주 유형을 나눠보면 공사 부문 10조4000억원, 용역 부문 1조원 규모다.

LH 올해 하반기 발주 유형별 공사비율. LH 제공

공사 부문은 종합심사낙찰제 7조1000억원(67건), 간이형 종합심사제 1조1000억원(54건), 적격심사제 1조2000억원 (234건), 기타 1조원(10건)이다.

용역 부문은 종합심사가 7000억원(65건) 이고, 적격심사가 2000억원(219건), 나머지 기타 항목이 720억원(44건)이다.

종합심사낙찰제는 공사비만 따지지 않고 기술력과 안전관리 능력까지 함께 평가해 시공업체를 정하는 제도를 말한다. 추정가격 300억원 이상 공사에 적용된다





세부 발주 내역은 18일부터 LH 홈페이지 전자조달시스템에서 확인할 수 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

