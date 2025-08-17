"집도 절도 없다"…전국 1000만가구 '무주택', 서울은 절반 이상 '전월세살이'

서울 무주택가구 비율 17개 시도 중 최고
집값 상승·대출 규제 복합적으로 작용한 결과
전국 무주택 가구가 1000만가구에 육박한 가운데, 월세 거래량이 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 특히 서울에서는 소득과 자산 증가 속도가 집값을 따라가지 못해 '내 집 마련'이 점점 어려워지고 있다는 사실이 통계로 드러났다.
연합뉴스는 17일 통계청 주택소유통계를 인용, 2023년 기준 전국 무주택 가구가 961만8000가구로 전체의 43.6%로 집계됐다고 보도했다. 이는 전년보다 7만여가구 늘어난 수치다.
특히 수도권에 506만여가구로 무주택 가구의 절반 이상이 몰렸으며, 서울의 경우 전체 가구의 51.7%가 집을 소유하지 않은 것으로 집계됐다. 전국 17개 시도 가운데 무주택 비율이 절반을 넘은 곳은 서울이 유일하다. 서울은 최근 2년 연속 무주택 가구 비율이 상승세다.
이는 집값이 가파른 상승세를 보인데 따른 것으로 보인다. 한국은행에 따르면 2023년 1월부터 올해 4월까지 서울 주택 매매가격은 16.1% 올랐으며, 최근 20년간 누적 상승률은 400%를 상회한다. 반면 중위소득 가구가 실제 구매할 수 있는 주택 비율을 나타내는 '주택구입물량지수'는 2012년 32.5에서 2022년 3.0으로 급감했다.
이 때문에 전·월세 시장도 요동치고 있다. 대법원 등기정보광장에 따르면 올해 1~7월까지 확정일자를 받은 월세 계약은 105만6000여건으로, 지난해 같은 기간보다 27% 증가했다.
특히 서울(34만3000여건), 경기(29만2000여건), 인천(5만1000여건) 등 수도권 거래가 전체의 절반으로 역대 최대치를 기록했다. 전세 비중은 처음으로 30%대로 내려앉았고, 월세화는 빠르게 확산했다.
지금 뜨는 뉴스
전문가들은 이를 집값의 고공행진과 대출 규제가 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. 2020년 임대차 3법 시행 이후 전셋값이 급등한 데 이어, 지난 6월 도입된 대출 규제로 세입자의 자금 조달이 더 어려워진 것이 주 원인으로 분석된다.
최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>