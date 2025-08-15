"가정형편 어려워서"...사무실서 숙식한 육군 군무원 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"군부대 사무실 임의 사용"

육군, 감찰 후 추가 조사 중

경남의 한 예비군 훈련대 소속 군무원이 부대 내 사무실에서 몰래 생활해오다 적발돼 군이 조사에 나섰다.

사진은 본 기사 내용과 무관함. 연합뉴스

AD

15일 해당 군부대에 따르면 경남의 한 육군 예비군 훈련대에서 일하는 30대 군무원 A씨는 지난해 1월부터 부대 내 사무실에서 몰래 생활해왔다.

A씨는 동료들이 퇴근하면 사무실 소파 등에서 잠자고 빨래도 하며 업무 공간을 사적으로 사용한 혐의를 받는다. A씨는 지난 4월 부대 입주 심의를 거쳐 독신 숙소를 배정받기 전까지 이 같은 생활을 이어왔다.

A씨는 제보를 받고 진행된 감찰 조사에서 "가정 형편이 어려워서 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.





AD

육군 관계자는 "최근 법무실로 이첩돼 추가 조사하고 있으며 그 결과를 바탕으로 관련 법규에 따라 처리할 예정이다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>