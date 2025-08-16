서울 아파트 값, 2주 연속 상승폭 둔화…"6.27 대책 효과 영향"

서울 전주 比 0.14% 상승
2주 연속 상승폭 둔화 흐름
6.27 대출 규제가 시행된 지 약 7주째에 접어든 가운데 서울 아파트값 상승 폭이 2주 연속 둔화 흐름을 나타냈다.
16일 부동산R114에 따르면 이달 셋째 주 전국 아파트 매매 가격은 0.05% 오르며 전주(0.11%) 대비 상승 폭이 줄었다. 전국 17개 시·도 가운데 5개 지역이이 상승, 11개 지역이 하락, 1곳은 보합세를 나타내며 하락 흐름이 우세한 것으로 나타났다.
지역별로 보면 서울은 0.14% 오르며 2주 연속 상승 폭이 둔화됐다. 수도권과 경기·인천 지역은 각각 0.08%, 0.02% 올랐다. 세종과 전남은 각각 0.52%, 0.2% 하락했으며 광주와 경기는 0.1%, 0.08% 떨어졌다.
셋째 주 전국의 아파트 전셋값은 보합을 기록했다. 서울이 0.02%, 수도권 0.01%씩 하락한 반면 경기·인천은 0.01% 올랐다. 그 외 5대 광역시는 보합(0.00%), 기타지방은 0.01% 선에서 가격 움직임이 제한됐다.
개별 지역 별로는 제주(0.05%), 세종(0.04%), 광주(0.03%)가 올랐고 전남(-0.06%), 강원(-0.05%), 서울(-0.02%)은 하락세를 나타냈다.
6.27 대출 규제 시행 후 서울의 아파트 가격 상승 폭이 둔화하고 있다는 분석이다. 부동산 R114 관계자는 "전주 간 단위 상승 폭이 1% 수준을 넘나들며 폭등했던 강남 3구 일대도 현재는 0.10~0.30% 범위로 상승 폭이 크게 축소됐다"며 "역대급 규제로 평가되는 6·27대책 효과가 주효하게 작동했다고 평가된다"고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
다만 서울 주요 지역을 중심으로 신고가 움직임이 이어지고 있는 만큼 대출 규제 효과가 지속될 수 있는 추가 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 부동산 R114 관계자는 "과거 정부에서의 수요 억제 대책 효과의 지속 기간이 3~4개월 수준에 그쳤던 점을 반추해야 한다"며 시장에 내성이 더 쌓이기 전에 대출과 세금, 공급, 제도 등이 총 망라된 부동산 종합 대책 마련을 서두를 필요가 있다"고 강조했다.
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>