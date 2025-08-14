러 "정상회담 핵심 주제는 우크라 문제…경제협력도 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 알래스카에서 열리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 핵심 주제는 우크라이나 문제 해결이 될 것이라고 크렘린궁이 14일(현지시간) 밝혔다.

AD

타스, 리아노보스티 등 러시아 현지 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 브리핑에서 러시아·미국 정상회담을 오는 15일 미국 알래스카 앵커리지 앨먼도프-리처드슨 합동 군사기지에서 개최하는 것으로 합의됐다며 이같이 밝혔다.

우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령 회담의 중심 주제는 우크라이나 위기 해결이 되겠지만, 두 지도자가 경제 분야 양자 협력과 세계 안보 문제도 논의할 것이라고 설명했다.

회담은 모스크바 시간으로 15일 오후 10시 30분께(알래스카 시간 오전 11시 30분) 통역을 동반한 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 일대일 대화로 시작하고, 이후 양국 대표단이 참여하는 협상이 이어진다고 우샤코프 보좌관은 밝혔다.

양국 대통령은 이어 식사를 겸한 회의와 공동 기자회견에도 참석한다고 우샤코프 보좌관은 덧붙였다.

대표단 협상은 5대5 형식으로 진행된다. 러시아 측에서는 우샤코프 보좌관과 세르게이 라브로프 외무장관, 안드레이 벨로우소프 국방장관, 안톤 실루아노프 재무장관, 키릴 드미트리예프 해외투자·경제협력 특사 등 외교·군사·경제 분야 관료들이 참석한다.

우샤코프 보좌관은 미국 측 대표단 구성도 확정됐지만 미국의 발표를 기다리는 것이 바람직하다고 밝혔다. 또 러시아 대표단은 정상회담 완료 후 바로 모스크바로 돌아올 것이라고 전했다.





AD

타스 통신은 이날 정상회담 준비 선발대가 포함된 것으로 추정되는 일류신(IL)-96 특별기가 모스크바 브누코보 공항에서 이륙해 앵커리지 엘먼도프-리처드슨 기지로 향하고 있다고 보도했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>