롯데손보, 2분기 순이익 362억…보험·투자영업 모두 흑전

롯데손해보험이 올해 2분기 견조한 실적을 거뒀다.

14일 롯데손해보험에 따르면 올해 2분기 영업이익은 483억원, 당기순이익은 362억원으로 전년 동기 대비 각각 60.2%, 55.2% 증가했다.

2분기 보험영업이익은 329억원으로 1분기 112억원 손실에서 흑자로 전환했다. 당시 1분기 손실은 '도달 연령별 손해율 가정' 변경 등 일시적 제도 변화의 영향이었다.

투자영업이익도 전년 동기 79억원 손실에서 154억원 흑자로 전환했다. 회사는 2019년 대주주 변경 이후 수익증권 매각, 안전자산 확대, 요구자본 축소 등 투자자산 리밸런싱을 추진해 체질 개선 효과를 거뒀다고 설명했다.

신계약 CSM(보험계약서비스마진)은 1036억원을 기록해 상반기 전체로는 2135억원을 확보했다. 6월 말 기준 CSM 잔액은 2조2677억원으로 전분기보다 늘었다. 장기보장성보험 원수보험료는 1조2514억원으로 전년 대비 7.0% 증가했다.





상반기 누적 기준으로는 영업이익 613억원, 당기순이익 475억원을 거둬 전년 동기 대비 각각 15.3%, 17.2% 감소했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

