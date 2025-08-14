민주당 "대구시·구청·산하기관, 썩을대로 썩었다"…채용비리·직무유기·방만 예산집행

민주당대구시당은 14일 발표한 논평을 통해 "대구의 지방정부와 산하기관은 지금 부패와 무능의 전시장이 됐다고 해도 과언이 아니다"며 "방만한 예산 집행, 채용 비리, 직무유기, 법적 책임 회피가 연달아 터지는 사이 대구 시민의 인내심은 바닥을 치고 있는 형국이다"고 밝혔다.

민주당대구시당은 "홍준표 대구시장은 임기를 채우지 않은 채 서울 시민으로 돌아가겠다는 망언을 내뱉고 거처를 옮겼다. 도시를 떠난 시장의 무책임은 곧 공백으로 이어졌고, 행정의 중심은 시민이 아닌 정치적 계산에 맞춰졌다"며 "정치자금법 위반으로 기소된 윤석준 동구청장은 1심에서 벌금 200만원의 당선무효형을 선고받았음에도 3년 가까이 조사와 재판을 이유로 민원 현장을 외면했다. 이는 주민의 위임을 받은 선출직이 책무를 사실상 방기한 사례다"고 주장했다.

민주당대구시당

AD

민주당대구시당은 이어 "북구청은 환경공무직 채용 비리 의혹으로 구청장 집무실까지 압수수색을 당했다. 응시자 서류와 점수표를 사전에 유출했다는 의혹, 심사 과정에서 특혜 정황, 수사 대상 공무원의 법정 기준 초과 축의금 수수까지 드러났다. 공정과 청렴이 무너진 자리에서 행정의 신뢰도는 땅에 떨어졌다"고 덧붙였다.

민주당대구시당은 또 "대구문화예술진흥원은 기존 시스템 업데이트 비용이 4200만원에 불과함에도, 기안·결재조차 연동되지 않는 신규 프로그램 2종을 4억 8000만원에 도입했다. 원장은 내규를 변경해 특정 직원을 승진시키고, 공개채용에서 원하는 인물이 탈락하자 '적격자 없음' 처리 지시를 내렸다. 직무와 무관한 고가 해외 출장까지 기관 예산으로 처리한 사실은 시민의 혈세를 사적 특권처럼 쓴 전형적인 사례다"고 지적했다.

민주당은 "이 모든 타락은 일당 독점이 낳은 병폐다. 장기간의 일당 집권 아래 감시와 견제는 무력화됐고, 사적 친분과 보은 인사가 공적 질서를 대체하고, 공직의 책무는 권력 유지를 위한 수단으로 변질됐다"며 " 대구는 산업 경쟁력과 도시 브랜드 모두에서 추락을 거듭하고 있다"고 말했다.





AD

민주당 대구시당은 "무책임과 무능, 그리고 부패의 고리를 반드시 끊어낼 것이다. 권력과 특권의 울타리를 허물고, 공정과 책임이 작동하는 행정을 복원하는 것이 쇠락에서 회복으로 가는 첫걸음이다"며 "대구의 미래를 위해서는 책임을 다하는 행정, 투명하고 합리적인 행정이 뒷받침돼야한다. 대구시당은 공직사회의 무책임과 나태, 부패로 점철된 오명을 씻기 위해 시민과 함께 끝까지 나아가겠다"고 다짐했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>