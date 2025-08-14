오늘까지 계약해지분 무순위 청약 접수, 대방산업개발 '동탄호수 대방 엘리움'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 한시적 '잔금유예 20% 2년 무이자 혜택', '취득세 50% 지원' 등 금융혜택에 문의 잇따라

- 광폭(원목)마루, 거실통창, 프리미엄 주방가전 등 호텔급 마감재 및 가전 무상옵션 제공

대방산업개발이 경기 화성시 동탄2신도시에 선보인 '동탄호수공원 대방 엘리움 레이크파크' 주거용 오피스텔이 오늘까지 무순위 청약을 접수 받는다.

해당 단지는 실수요자를 위한 다양한 계약 혜택을 제공하며 계약해지분 일부 세대에 대한 무순위 청약 공고를 지난 8일(금) 발표했다. 이번 무순위 청약은 계약이 취소돼 회수된 호실을 대상으로 전용 84㎡ OB타입 4실로 총 4실에 대한 청약이 진행된다. 청약 접수는 오늘 오후 5시 30분까지 청약홈을 통해 접수 가능하며, 당첨자 발표는 8월 21일(목) 오후 4시 이후 청약홈을 통해 이뤄질 예정이다. 정당계약은 8월 22일(금) 견본주택에서 진행된다.

이른바 '줍줍'이라고 불리는 무순위 청약은 국내에 거주하는 만 19세 이상이면 청약 통장 가입이나 거주 지역, 보유 주택 수와 상관없이 신청할 수 있다. 재당첨 제한도 없어 조건이 까다롭지 않아 전국에서 신청자가 몰릴 것으로 예상되고 있다.

한편 최근 호수조망 프리미엄이 아파트뿐만 아니라 오피스텔 까지 긍정적인 영향을 미치고 있다. 대표적인 호수공원인 광교호수공원 주변 주거시설이 상승세를 타는 중인데, 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 호수공원 조망단지인 '포레나 광교 오피스텔' 전용 84㎡ 기준, 분양가 6.3억에서 지난 7월 실거래가 11억 7천으로 무려 약 5.4억의 시세차익을 보였다. 반면, 광교호수공원과 다소 이격된 비(非)조망 단지인 '광교더샵 오피스텔'은 전용 84㎡ 기준, 분양가 4.3억원에서 지난달 실거래가 6.6억을 형성, 약 2.3억원의 시세 차익이 발생했다.

동탄호수공원 일대도 이러한 프리미엄이 기대되는 지역이다. '대방 엘리움 레이크파크'는 동탄호수공원 조망권(일부 세대 제외)을 갖춘 마지막 분양 단지라는 점에서 각광받고 있다.





또한, 대부분 세대의 입주가 완료된 가운데, 일부 잔여 세대에 한해 '2년간 잔금 20% 무이자 유예', '계약금은 1천만 원 정액제', '취득세 50% 지원' 등의 금융 혜택을 제공해 계약자의 부담을 완화했다고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

