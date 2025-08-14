장수군, 하반기 '평생교육 프로그램' 수강생 모집

18~22일 접수…선착순 156명
전북 장수군은 오는 18~22일 '2025년 하반기 평생교육 프로그램' 수강생을 모집한다고 14일 밝혔다.
이번 프로그램은 군민들에게 평생학습의 기회 확대와 자기 계발을 지원을 위해 군민 누구나 배움의 가치를 누리고 문화적 욕구를 충족할 수 있도록 마련됐다.
이번 모집은 15개 과정 156명이며, 모든 강좌는 장수군민회관, 장수군귀농귀촌종합지원센터, 장계생활문화센터, 계남면종합복지회관 등 10개소에서 운영된다.
모집 분야는 ▲노르딕워킹 ▲민주시민교육 ▲수제간식 만들기 ▲매듭공예 ▲증여상속 ▲균형걷기체조 ▲수채화 ▲코바늘 ▲AI영상제작 ▲스마트스토어 창업 ▲레진아트 ▲목공예 ▲가죽공예 등이며 과정별 모집정원은 6~15명 내외다.
신청은 장수군에 주소를 둔 군민이라면 누구나 신청가능하며 장수군 홈페이지 통합예약시스템을 통해 선착순으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 장수군 홈페이지 고시·공고란을 확인하거나 장수군 행정지원과 교육청소년팀으로 문의하면 된다.
최훈식 군수는 "이번 프로그램이 군민들의 자기계발은 물론 지역사회 내 재능 나눔과 경제 활동 활성화에도 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 군민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 다양한 평생교육 프로그램 발굴에 최선을 다하겠다"고 말했다.
