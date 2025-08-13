李대통령, 사우디 왕세자와 첫 통화…"미래지향적 전략 동반자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미래전략산업 경쟁력 강화·발전 위한 파트너 희망"

이재명 대통령이 13일 저녁 모하메드 빈 살만 사우디 왕세자 겸 총리와 취임 후 첫 통화를 가졌다고 대통령실이 밝혔다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 살만 국왕 및 모하메드 왕세자 겸 총리가 취임을 축하해 준 데 대해 감사를 표하고, 한국과 사우디 양국이 미래지향적 전략 동반자로서 긴밀히 협력하고 있다고 평가했다.

양 정상은 양국이 전통적인 에너지·건설 분야 외에도 제조업, 방산, 첨단기술 등 다양한 분야로 협력을 확대해 나가고 있다면서 양국 간 오랜 신뢰를 바탕으로 이러한 협력을 지속 강화해 나가기로 했다.

이어 이 대통령은 한국이 사우디의 탈석유·경제다변화 정책인 '사우디 비전 2030'의 중점협력국으로서 양국의 미래전략산업 경쟁력 강화와 발전을 위해 함께 나아가는 파트너가 되기를 희망하며, 모든 분야에서 실질적 성과들을 함께 만들어 나가자고 했다.





AD

한편 이날 통화에서 양 정상은 앞으로 상호 편리한 시기에 직접 만나 양국 관계 발전 방안에 대해 긴밀한 논의를 이어가기로 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>