세종시 소방관 눈물 짓게 한 고등학생의 '소비쿠폰 선행'

민생회복소비쿠폰 사용, 소방대원에 커피 50잔 전달

세종시 한 고등학교에 재학 중인 고등학생 A군이 소방대원들에게 선물한 커피. /사진= 소방본부 제공

세종시 한 고등학생이 민생회복 소비쿠폰을 활용해 묵묵히 맡은 임무를 수행하고 있는 소방대원들에게 커피 50잔을 전달해 훈훈한 감동을 주고 있다.

13일 세종소방본부 북부소방서에 따르면 고등학교에 재학 중인 A군이 민생회복 소비쿠폰을 사용해 시원한 커피를 소방대원에게 기부했다.

이 학생의 나눔은 단순한 기부를 넘어 소비를 통해 이웃을 응원하고 공동체를 지키는 착한소비의 모범 사례로 꼽힌다. 익명을 요청한 A군은 지난 8일 인근 커피전문점에서 커피 50잔을 구입해 북부소방서에 직접 전달했다.

A군은 "부모님이 세종 전통시장에서 장사를 하시는데, 지난겨울 전통시장 화재 당시 소방관분들이 애써주신 것을 보고 꼭 보답하고 싶었다"고 말했다. 민생회복 소비쿠폰을 이런(뜻깊은) 데 사용할 수 있어서 더 기쁘다"고 말했다.

소방대원들 역시 A군의 이 같은 격려에 눈시울이 붉어졌다. 무더운 여름 화재 현장에서 근무하던 소방대원이 직접 커피를 전달받고 A군의 진심이 담긴 마음에 큰 힘을 얻었다는 것이다.





김전수 북부소방서장은 "따뜻한 응원과 격려가 소방관들에게 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 안전하고 따뜻한 소방서를 만들어 가겠다"고 감사 인사를 전했다.





