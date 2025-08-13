'케데헌' 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위 등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1위 '레드 노티스'와의 격차도 크게 줄어

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 역대 넷플릭스 영화 가운데 가장 많이 본 작품 2위에 올랐다. 13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 누적 시청 수는 1억8460만으로, 1위인 '레드 노티스(2억3090만)'에 이어 두 번째로 많았다. 시청 수는 누적 시청 시간을 상영 시간(러닝타임)으로 나눈 값이다. 케데헌의 러닝타임은 1시간 40분, 누적 시청 시간은 3억760만 시간이다.

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷[사진=넷플릭스 제공]

AD

케데헌은 K팝 가수이자 악령 사냥꾼인 걸그룹 헌트릭스가 악귀들에 맞서 싸우는 이야기를 그린 작품이다. 한국계 캐나다인 매기 강과 미국인 크리스 아펠한스 감독이 공동 연출했다. 지난 6월 20일 공개되고 꾸준한 인기를 얻고 있어 조만간 넷플릭스 역대 흥행 영화 1위에 오를 수 있다는 전망이 나온다. 케데헌의 최근 4주간 한주 시청 수는 평균 2600만 이상이다.





AD

케데헌의 인기는 오리지널사운드트랙(OST)에서도 확인할 수 있다. 특히 '골든(Golden)'은 지난 1일 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에 이어 11일 미국 보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 정상을 차지했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>