본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷[세계는Z금]

허미담기자

입력2025.08.17 06:00

시계아이콘01분 58초 소요
뉴스듣기 글자크기

(26)열악한 워라밸 인식에 교직 선호도↓
미국, Z세대 "선생님 될래요" 사상 최저
한국, 교권 침해로 교직 이탈 심각
"특단의 보호 대책 마련돼야"

편집자주Z세대(1990년대 후반~2010년대 초반 출생자)는 빠르게 변화하는 시대 속에서 문화와 트렌드를 주도하며, 사회 전반에서 새로운 기준을 만들어가는 세대로 주목받고 있다. [세계는Z금]에서는 전 세계 Z세대의 삶과 가치관을 조명하며, 그들이 어떻게 사회를 변화시키고 있는지를 들여다보고자 한다.

미국과 한국에서 젊은 세대의 교직 기피 현상이 뚜렷해지고 있다. 미국 남부에서는 Z세대의 교직 진출이 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 한국도 교권 침해와 처우 악화로 젊은 교사들의 이탈이 늘고 있다. 낮은 급여와 과중한 업무, 워라밸(일과 삶의 균형) 부족이 주요 원인으로 지목된다.

美 남부 지역, Z세대 교직 진출 사상 최저
"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷[세계는Z금] 교실에서 선생님이 학생들의 수업을 준비하고 있다. 사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 김현민 기자 kimhyun81@
AD

미국 지역 일간지 클라리온레저는 최근 "전국적으로 교사 부족 현상이 이어지면서 교육계가 Z세대의 인력 유입을 기대하고 있으나, 정작 이들의 관심은 저조하다"며 "특히 남부 지역에서 Z세대의 교직 진출은 사상 최저 수준"이라고 보도했다.


미 교육정책연구소(LPI)가 지난 6월 발표한 '교사 인력 부족 문제 해결' 보고서에 따르면 지난해 기준 전국에서 최소 41만1549개의 교원 자리가 공석이거나 정식 교사 자격증이 없는 선생님이 수업을 맡고 있는 것으로 나타났다. 이는 전체 교직의 약 8분의 1에 해당한다. 특히 남부 미시시피주의 경우 채워지지 못한 교사 수가 약 3000명에 달했다.


미 남부지역교육위원회에서 교원 인력을 담당하고 있는 메건 보렌은 Z세대의 교직 기피 원인으로 ▲낮은 급여 ▲워라밸 부족 ▲행정 지원 미비 등을 꼽았다. 그는 "낮은 급여와 열악한 워라밸이 맞물리면서 Z세대는 결국 다른 직종을 택하게 됐다"며 "신규 교사들이 가장 원하는 것은 지원이며, 이를 강화하는 것이 가장 중요한 과제"라고 강조했다.


그는 교사 선호도를 높이기 위해 Z세대가 일찍부터 교직에 관심을 가질 수 있도록 하는 전략이 필요하다고 덧붙였다. 중·고교 시절부터 멘토링이나 교사 체험 수업 등으로 교직을 간접적으로나마 경험하게 하는 것이 효과적이라는 것이다. 보렌은 "학생들에게 교육 현장을 일찍 경험하게 하면, 장래에 교직에 대한 흥미와 관심을 유지하는 데 긍정적인 효과가 있다"고 설명했다.


유치원 교사 안나 리아 로버츠(23) 또한 어릴 적부터 교사였던 어머니와 할머니를 도우며 자연스레 교직에 관심을 가졌다. 현재 2년 차 교사인 그는 "교실에 있을 때 활력을 느낀다"며 "학생들의 기억에 오래 남을 무언가를 가르쳤을 때 느끼는 보람이 모든 어려움을 잊게 한다"고 말했다.


다만 로버츠는 교사는 단순한 직업이 아니라 강한 사명감이 필요한 일이라고 강조했다. 그는 "대학 시절에는 교사라는 직업의 참된 의미를 잘 깨닫기 어렵다"며 "이 일은 단순한 직업 이상의 무언가"라고 덧붙였다.

韓, 교단 떠나는 젊은 교사 많아져…'교권 침해' 심각
"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷[세계는Z금]

이 같은 흐름은 한국에서도 나타난다. 한때 안정적인 직업으로 선망받았던 교사는 교권 추락과 처우 악화 등으로 인해 선호도가 급격히 낮아지고 있다.


한국교원단체총연합회(교총)가 지난 5월 발표한 교원 인식 설문조사 결과, 저연차 교사의 교직 이탈에 대해 응답자의 90.0%가 '심각하다'고 답했다. 이 중 절반 이상(51.6%)은 '매우 심각', 38.4%가 '다소 심각'하다고 응답했다. 교직 이탈 원인으로는 '교권 침해'(40.9%)가 가장 많았으며, 이어 사회적 위상 저하(26.7%), 업무 강도 대비 낮은 보수(25.1%) 순이었다. 해당 조사는 전국 유치원·초·중·고·대학 교원 5591명을 대상으로 진행됐다.


교직 이탈 규모도 빠르게 늘고 있다. 국회 교육위원회 소속 백승아 더불어민주당 의원이 공개한 '초·중·고등학교 중도 퇴직 교원 현황' 분석 자료에 따르면 정년 전 퇴직한 교원 수는 최근 5년 총 3만3705명으로 집계됐다. 연도별로 보면 ▲2020년 6512명 ▲2021년 6642명 ▲2022년 6774명▲ 2023년 7626명 ▲2024년 9194명으로 매년 증가세다. 퇴직교원 중 경력 5년 미만 저연차 교원은 총 1362명으로 전체의 4.0%를 차지했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

교총은 이에 대해 "갈수록 힘들어지는 생활지도와 교권 침해로 인해 MZ 교사부터 교장·교감까지 앞다퉈 교단을 떠나고 있다"며 "지금 우리 교육은 위기를 넘어 공교육 붕괴 전조증상까지 나타나고 있다"고 경고했다. 이어 "교권이 무너지면 교육활동과 생활지도가 위축되고 기피 현상까지 심화해 결국 학생, 학부모 피해로 이어질 수 있다"며 "특단의 교육활동 보호 대책이 마련돼야 한다"고 강조했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1207:52
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1107:44
    '꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'③
    '꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'③

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조, 이

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기