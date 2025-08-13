김건희특검, 국민의힘 당사 압수수색…"건진법사 청탁 의혹 관련"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김건희 여사에 대한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 국민의힘 여의도 당사에 대한 압수수색에 나섰다.

특검 사무실이 위치한 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 전경. 윤동주 기자

13일 오전부터 특검팀은 서울 영등포구에 있는 국민의힘 당사에 수사관 등을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다. 특검팀은 언론 공지를 통해 "건진법사 등 청탁의혹 관련해 현재 국민의힘 당사에 대해 전산자료 제출 협조 차원에서 압수수색영장을 집행하고 있다"고 밝혔다.

'건진법사 게이트'로 불리는 청탁 의혹은 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측이 김 여사에게 부정한 청탁을 넣었다는 의혹이다.

전씨는 2022년 4월~8월께 통일교 측으로부터 김 여사에게 줄 선물로 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 받아 김 여사에게 건네고 통일교의 현안 청탁을 전달했다는 의혹을 받는다. 구체적으로 통일교 측이 전씨를 통해 김 여사에게 6000만원 상당 그라프 다이아몬드 목걸이와 1000만원 상당 샤넬 가방 각 2개 등을 전달하며 사업 수주를 청탁했다는 내용이다.

전씨에게 선물과 청탁을 전달한 사람은 통일교 간부였던 윤모씨로 드러났다. 윤 전 본부장은 전씨에게 통일교의 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, YTN 인수, 유엔(UN) 제5사무국 한국 유치, 대통령 취임식 초청 등을 청탁한 것으로 특검은 보고 있다. 윤씨는 지난달 30일 구속됐다.

특검팀은 지난 7일 김 여사 구속영장을 청구하면서 윤씨가 2022년 대선 당시 '윤석열 후보를 지원하겠다'는 뜻을 권성동 의원 등 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)에게 전했다고 적시한 것으로 알려졌다. 윤씨는 특검 조사에서 한학자 총재 등 통일교 '윗선'의 결재를 받아 2021년부터 권 의원 등에게 자금을 전달했다고 진술한 것으로 전해졌다.





전날 구속영장을 발부받아 김 여사 신병을 확보한 특검팀은 명태균 공천개입, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등에 소속 의원들이 연루된 국민의힘 사무국 자료도 들여다보려는 것으로 전해졌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

