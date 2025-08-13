"피서는 시청으로"…광주 도심서 공연·물놀이 즐기세요

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 야외음악당서 '지-서머 피크닉'

솜사탕쇼·물미끄럼틀 등 체험행사 다채

'지-서머 피크닉' 포스터. 광주시 제공

AD

광주시가 무더운 여름 도심에서 가족이 함께 공연을 즐기며 물놀이를 할 수 있는 특별 프로그램 '아트 피크닉'을 선보인다.

광주시는 오는 16일 시청 야외광장에서 가족 문화예술 체험 프로그램인 도심 속 문화예술 소풍 '지-서머(G-SUMMER) 피크닉'을 개최한다고 13일 밝혔다.

시가 연중 12차례 운영하는 아트피크닉 중 여름 행사인 '지-서머 피크닉'은 공연(솜사탕쇼·기구거품쇼), 오락, 물놀이(물 미끄럼틀·대형 풀장·그늘막 수영장), 체험프로그램(여름 볕가림모자 꾸미기·대나무 물총 꾸미기·비치볼 꾸미기 등 10종) 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 모든 프로그램은 무료이며, 행사는 오후 2~6시 진행된다.

시는 안전관리를 위해 구역별 안전관리 요원을 두고, 응급상황에 대비해 의료진과 구급차를 상시 배치한다. 또 폭염에 대비해 쉼터와 얼음물을 제공한다. 물놀이장은 '50분 운영, 10분 휴식'이다.

하반기 '아트 피크닉'은 광주역사민속박물관에서 9월 13·20·27일, 10월 4·25일에, 시청 야외광장에서는 9월 6일과 10월 11일 각각 진행된다. 자세한 일정은 '2025 아트피크닉 블로그' 또는 운영사무국에서 확인할 수 있다.





AD

전은옥 문화체육실장은 "무더운 여름 시민들이 도심에서 시원하게 여름을 즐기고, 문화예술을 체험하며 특별한 추억을 만들길 바란다"며 "가족이 함께 안전하게 즐길 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>