코레일, 하반기 1200명 채용…공공기관 최대 규모

신입사원 1181명, 전문·경력직 19명

지역인재도 확대…오는 22~26일 접수

코레일이 올해 하반기 1200명을 신규 채용한다고 12일 밝혔다. 올 상반기 2243명에 이어 상·하반기 각각 공공기관 중 최대 규모다. 올해 전체 채용 규모는 3400명을 넘어선다.

이번 채용에서 신입사원은 1181명, 전문·경력직은 19명이다. 신입사원은 공개경쟁채용 563명, 제한경쟁채용 618명으로 나뉜다. 제한경쟁채용에는 자격증 제한 214명, 고졸 335명, 보훈 50명, 거주지 제한 19명이 포함된다.

코레일은 지역 우수 인재 유치를 위해 전국을 수도권, 강원권, 충청권, 호남권, 대구경북권, 부산경남권 등 6개 권역으로 나눠 모집한다.

모집 직렬은 사무영업 152명, 열차승무 115명, 운전 160명, 차량 246명, 토목 101명, 건축 50명, 전기통신 357명 등 7개다. 특히 올해는 열차승무 직렬을 신설해 전문성과 서비스 품질을 강화한다.

채용 절차는 서류검증과 필기시험, 실기시험, 면접시험을 거친다. 합격자는 2주 이상 채용형 인턴 과정을 거친 뒤 별도 평가를 통과하면 정규직으로 임용된다. 전문·경력직은 스마트시티, 공간디자인, 단지분양 IR, 인공지능과 빅데이터 등 역세권 개발과 디지털 철도 서비스 분야에서 선발한다.

2025년 하반기 코레일 신입·경력 채용 규모. 코레일 제공

올해부터는 차량·건축·전기통신 분야의 체력심사 기준을 완화했다. 고졸 제한의 지역인재 채용 비율을 높였고, 거주지 제한 모집지역을 기존 3곳에서 태백, 정선, 영월, 평창, 제천, 단양, 영주, 봉화, 울진 등 9곳으로 확대했다.

지원서는 오는 22일 오후 2시부터 26일 오후 2시까지 코레일 홈페이지에서만 접수할 수 있다. 전문·경력직은 27일 오후 2시까지다.





한문희 코레일 사장은 "안정적인 일자리 제공으로 청년 취업난 극복에 앞장설 수 있도록 상반기에 이어 하반기에도 채용 규모를 크게 늘렸다"며 "대한민국의 철도 산업을 함께 이끌어 갈 유능하고 참신한 인재들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

