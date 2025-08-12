'쓰레기 불법투기'… 경찰·행정, 합동 단속·예방 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종시, 오는 11월까지 캠페인 등 병행

세종시와 경찰이 합동으로 쓰레기 불법투기 근절을 위해 기초질서 확립 캠페인과 단속을 병행했다. /사진= 환경녹지국 자원순환과 제공

AD

기초 질서 확립과 깨끗한 도시 조성을 위해 쓰레기 불법투기 근절 캠페인이 마련됐다.

12일 세종시와 세종경찰청이 소담교차로 일원에서 불법 쓰레기 투기 합동 단속과 함께 예방 캠페인을 병행했다.

이날 행정집행부와 경찰은 시민들에게 기초질서 준수와 쓰레기 투기 근절의 중요성을 홍보했다. 올해 11월까지 정기적인 환경 정화 활동을 이어간다는 방침이다.

특히 나성동·도담동 주요 상업지역과 한솔동·아름동 단독주택 지역, 조치원읍 등 읍·면 지역 무단투기 다발 지역을 중심으로 합동단속을 진행해 깨끗한 도시를 만드는 데 주력할 방침이다.





AD

권영석 환경녹지국장은 "캠페인과 단속은 깨끗하고 질서 있는 도시 환경 조성을 위한 것으로, 공공의 협력으로 효과가 더욱 커질 것으로 기대한다"며 "쾌적한 도시를 위해 적극적인 참여와 기초 질서 준수를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>