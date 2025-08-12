양주시 농기센터, '농업용 드론 자격증 교육' 개강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스마트 농업 인재 양성

경기 양주시 농업기술센터(소장 이송주)는 지난 11일 '2025년 농업경영인 육성지원사업'의 일환으로 농업용 드론 자격증 취득 교육을 개강했다고 12일 밝혔다.

양주시 농업기술센터가 지난 11일 '2025년 농업경영인 육성지원사업'의 일환으로 농업용 드론 자격증 취득 교육을 개강하고 있다. 양주시 제공

이번 교육은 4차 산업혁명 시대 변화에 맞춰 농업용 드론 운용 전문성을 확보하고 농작업 효율성을 높일 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다.

드론은 농약 살포, 파종, 생육 관리 등 다양한 작업에 활용 가능해 인력 부족 문제 해결과 경영비용 절감에 기여하는 첨단 장비로 주목받고 있다.

사전 수요조사와 선정 절차를 거쳐 선발된 농업경영인 6명이 참여한 이번 교육은 3주간 진행된다. 과정은 이론 20시간, 모의비행·실습 40시간 등 총 60시간으로 구성됐으며, 교육생들은 한국교통안전공단 초경량비행장치 조종사 자격시험에 필요한 전문지식과 조종 기술을 습득하게 된다.

이송주 농업기술센터 소장은 개강식에서 "드론을 활용하면 더 넓고 정확하게 농경지를 관리할 수 있다"며 "교육을 통해 현장에 바로 적용 가능한 기술을 익히고, 자격증까지 취득해 스마트 농업의 선도 주자로 성장하길 바란다"고 말했다.

센터는 올해 시범적으로 6명을 교육하지만 성과와 만족도가 높을 경우 향후 참여 대상을 확대할 계획이다. 또한 교육 이후에도 지속적인 기술 컨설팅과 현장 사례 공유를 통해 드론 농업 확산을 지원할 방침이다.





한 교육생은 "평소 드론 활용에 관심이 많았는데 체계적인 교육을 받을 수 있어 기대가 크다"며 "농업 현장에 접목해 노동력 절감과 생산성 향상에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

