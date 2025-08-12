코스피 2000→3000 14년…5년내 5000될 수 있을까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해마다 연 9% 올라야 달성 가능한 5000

모빌리티·로보틱스·스마트공장 등 AX 가속화

지배구조 개선 '코리아 디스카운트' 해소해야

코스피(KOSPI) 지수는 1989년 1000, 2007년 2000, 2021년 3000을 돌파했다. 지수가 한 단계 올라서기 위해 10여년의 세월이 걸린 셈이다. 이재명 정부가 내세운 코스피 5000 달성을 위해서는 연 9%씩 상승이 필요하다. 대내외 환경을 볼 때 불가능하다는 지적도 나온다.

12일 iM증권은 'KOSPI 5000 시나리오'를 통해 AI를 활용한 전 산업의 성장 동력(Boost-up Engine) 장착과 함께 지배구조 등 코리아 디스카운트(Korea Discount) 요소 해소를 통해 코스피 5000 달성이 가능하다고 분석했다.

주가 결정 변수는 기업 실적(Earning)과 주가 배수(Multiple)이다. 성장 동력 장착은 실적에, 코리아 디스카운트 해소는 주가 배수에 영향을 미치기 때문이다.

Earning : 제조업 AI 접목한 피지컬 AI 성장동력으로

이재명 정부는 100조 투자로 국가 전체에 인공지능 생태계를 구축하겠다는 'AI 3대 강국' 계획을 발표했다. 정부와 재계는 GDP의 24%에 해당하는 제조업과 미래 트렌드의 핵심인 AI를 접목한 피지컬 인공지능(Physical AI)을 국가 성장동력으로 삼아야 한다는 데 인식을 같이하고 있다.

이미 세계 각국은 제조, 운송, 유통, 국방 등 다양한 영역에서 AI를 활용하고 있다. iM증권은 피지컬 AI의 가장 중요한 요소로 모빌리티(Mobility), 로보틱스(Robotics), 스마트 공장(Smart Factory), UAV(Unmanned Aerial Vehicle), UWS(Unmanned Weapon System) 등을 꼽았다. 이미 디지털 전환(DX)을 발 빠르게 성공시킨 우리나라는 인공지능 전환(AX)에 국력을 집중해야 한다.

토양은 이미 갖춰져 있다. 포브스 선정 글로벌 2000대 기업 내 한국 회사는 62개로, 국가 순위에서 미국, 중국, 일본, 인도, 영국 다음으로 6위에 랭크돼 있다. 한국 다음에 캐나다, 독일, 프랑스, 스위스 순이다. 포브스 2000에 속한 대부분 기업이 은행, 금융, 보험, 건설, 유틸리티, 에너지, 소재 기업 등 자원 부국이나 인구 대국, 금융업이 발달한 선진국 기업들이다. 하지만 유독 우리나라는 제조업과 IT 소프트웨어·서비스 비중이 높다.

27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2024 스마트공장·자동화산업전'에 한화로보틱스의 협동로봇이 전시돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

Multiple : 기업, 소액주주 권익 존중 …정부, 증시를 기업 자금조달·국민 자산형성 도구로 봐야

코리아 디스카운트를 해소하기 위해서는' 신뢰'의 회복이 중요하다. iM증권은 "주주(株主) 정체성에 대한 인식의 재정립이 필요하다"며 "주주는 회사의 '주인'이자 공동 '소유주'의 위상이지, 단순 '투자자'가 아님을 명심해야 한다"고 강조했다.

이재명 정부에서도 상법 개정을 통해 이사의 충실 대상에 회사와 함께 '주주'를 명시했다. 독립 이사, 감사위원 분리 선출 확대 등도 시행될 예정이다. 특히 이사의 주주 충실의무완 관련해 iM증권은 "소액주주의 권익을 존중하는 철학이 우선된다면 대한민국 주식시장의 고질적인 문제인 물적분할과 (주식 물량증가로 가치가 희석되는) 중복상장으로 지배주주에게만 이익이 집중되고 지수가 희석되는 악순환을 막을 수 있다"고 분석했다.





한편 정부도 주식시장에 대한 인식 전환이 필요하다. 최근 논란이 된 주식양도소득세 대주주 요건 강화(50억원→10억원)가 대표적인 사례다. 정부는 지난 10여년 동안 주가가 상승하고 관리재정수지가 적자가 되면 대주주 요건을 강화했다가 다시 완화하는 행태를 반복해 왔다. iM증권은 "주식시장을 증세의 원천으로 생각할지, 기업의 자금조달 원천·국민들의 자산소득·고령화 시대의 적극적인 대비책으로 생각할 것인지 정부 당국의 선택이 필요하다"고 강조했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

