李대통령, 베트남 정상과 만찬 "韓·베트남 최적의 파트너"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 "신짜오", 베트남 정상 "감사합니다" 인사

최태원·정의선·구광모 등 재계 총수 총출동

또럼 서기장 "가까운 시일 국빈 방문해 달라" 요청

이재명 대통령이 11일 방한한 또럼 베트남 공산당 서기장을 초청해 청와대 영빈관에서 국빈만찬을 열고 "한강의 기적을 이룬 대한민국이 홍강의 기적을 이루고 있는 베트남에 최적의 파트너"라고 밝혔다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 "신짜오(안녕하세요)"라며 건배사를 시작하고 이같이 말했다. 그러면서 "아무리 비싼 평화도 전쟁보다는 낫다"면서 "베트남도 이 여정에 함께해 주시기를 부탁드린다"고 했다. 이 대통령은 '건강을 기원한다'는 의미의 '쭉슥회'를 외치며 참석자들과 건배 했다.

이에 또럼 서기장은 "새로운 시대, 베트남 민족이 도약하는 시기에 한국이 함께 걸어가기를 희망한다"고 화답했다. 그는 "가까운 시일 내에 대통령과 여사님께서 국빈 자격으로 방문해 주시기를 정중히 초청 드린다"면서 한국어로 "감사합니다"라고 건배사를 했다.

이날 만찬에는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 주요 대기업 총수들이 총출동했다. 이정훈 서울반도체 대표이사와 최진식 심팩 회장 겸 한국중견기업연합회장 등 중견기업 대표들, 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장 등 인사들도 자리를 함께했다.

연합뉴스

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관 등이, 정치권에서는 한·베트남 의원친선협회장 출신인 김태년 더불어민주당 의원과 국민의힘 소속 김석기 국회 외교통일위원장 등이 자리했다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장이 참석했다.

아울러 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독을 포함해 배우 안재욱, 소설 '아! 호치민' 출간을 앞둔 황인경 작가, '리그 오브 레전드 챔피언십 코리아(LCK)'의 첫 외국인 선수인 베트남 게이머 '레이지필' 쩐바오민(DRX) 선수 등도 참석하는 등 각계를 대표하는 66명도 함께했다. 베트남 측에서는 또럼 서기장과 배우자인 응오프엉리 여사를 포함해 응우옌주이응옥 당 중앙감찰위원장, 공안부·국방부 장관 등 55명이 참석했다.





AD

이날 만찬 메뉴는 경북 봉화의 특산물을 활용한 퓨전 한식으로 준비됐다. 강유정 대통령실 대변인은 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손인 '화산 이씨'가 한국전쟁 이후 봉화에 정착한 점을 고려한 것이라고 설명했다. 두 정상은 만찬 이후에는 피아니스트 이루마, 베트남 국립전통극단, CBS 소년소녀합창단의 공연을 관람했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>