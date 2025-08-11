김영록 지사-김민석 국무총리 만남…전남 현안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립의대·석화 철강산업 위기 사항 전달

서남권에너지혁신성장벨트 구축 건의도

자연재난 10억 이상 피해지 지원 요청

김영록 전라남도지사가 11일 김민석 국무총리를 면담, 국립의대 설립, 서남권 에너지 혁신성장벨트 구축, 석유화학·철강산업 위기 극복 등 지역 핵심 현안을 건의하며, 지원을 요청하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 11일 김민석 국무총리, 한정애 더불어민주당 정책위원회 의장을 만나 국립의대 설립, 서남권 에너지 혁신성장 벨트 구축, 석유화학·철강산업 위기 극복 등 지역 핵심 현안을 건의했다.

김 지사는 이날 김 총리와의 면담에서 이재명 대통령의 핵심 공약인 '전라남도 국립 의과대학' 설립과 관련해, 2027년 의대 정원 논의 시 의대 없는 전남에 국립 의과대학 신설 정원을 우선 배정되도록 지원을 요청했다.

오랜 기간 유치 노력을 펼쳐온 2028년 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)는 대한민국 유치 선포와 함께, 여수를 중심으로 한 남해안 남중권을 개최 도시로 먼저 지정해줄 것을 건의했다.

지역민의 간절한 염원인 여순사건의 명백한 진상규명과 희생자·유족의 신속한 결정 처리를 위해 중앙위원회의 인력 확충 등도 요청했다.

또 해상풍력·태양광 등 전남의 풍부한 재생에너지원을 기반으로 '전남 서남권 에너지 혁신성장 벨트'를 구축해 RE100 산단 등 미래 혁신성장 거점으로 조성할 것을 제안했다.

앞서 김 지사는 한정애 정책위원회 의장도 만나 글로벌 공급과잉과 탄소규제, 미국 관세 충격으로 위기에 직면한 석유화학·철강산업의 재도약을 위해 고용위기지역(여수) 및 산업위기 선제대응 지역(광양) 지정과 '국가기간산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법' 제정, 친환경 공정혁신과 산업 대전환 등을 건의했다.

최근 대통령실에서 발표한 '차세대 전력망 혁신기지 구축'과 관련 석유화학·철강 산단을 재생에너지 기반 '마이크로 그리드 산단'으로 신속히 추진해 줄 것도 요청했다.

극한 호우와 폭염 등 빈번한 자연 재난의 현실적 피해 복구를 위해 10억 원 이상 피해 지역에 대한 국고 50% 지원과, 현행 최대 50%인 농축어업 재해보험료 할증률 10%로 완화 등을 건의했다.





김 지사는 "지역 발전을 획기적으로 이끌 미래 먹거리와 도민이 염원하는 핵심 현안 사업이 국가 차원의 전폭적 지원 아래 신속히 추진되도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

