"공포심 유발한다"…'저속노화' 정희원 유퀴즈 방송 반박 예고 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'유퀴즈' 출연 이계호 교수 주장 반박

"불필요한 공포심 유발…바로잡을 필요 있어"

'저속노화' 열풍을 이끈 정희원 박사(서울시 건강총괄관)가 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 이계호 충남대 명예교수의 건강 상식 관련 주장에 반박하고 나서 눈길을 끌고 있다.

서울시 건강총괄관으로 위촉된 정희원 박사. 서울시 제공

AD

정 박사는 10일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 글을 올려 "최근 한 방송에서 '물을 많이 마시면 심장 전기가 끊겨 사망할 수 있다', '채소와 과일을 많이 먹으면 저나트륨혈증이 생긴다', '저염식은 오히려 위험하다' 등의 주장이 소개돼 큰 관심과 동시에 많은 분께 혼란을 주고 있는 것 같다"고 운을 뗐다.

이어 "저 역시도 주변에서 굉장히 많은 질문들을 받고 있다"며 "이와 같은 주장은 의학적으로 과장되었거나 과학적 근거가 부족한 내용이 많으며, 일부는 건강한 식습관에 대한 불필요한 공포심을 유발할 수 있어 바로잡을 필요가 있다고 판단했다"고 썼다.

그러면서 "11일 월요일 오후 9시에 대한신장학회 이사이자 분당서울대학교병원 신장내과 전문의이신 김세중 교수님을 모시고 해당 내용과 관련하여 라이브 토크 방송을 진행하려고 한다. 많은 관심 부탁드린다"라고 예고했다.

지난 6일 방영된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 장면. tvN 유튜브 캡처

앞서 지난 6일 방송된 tvN '유퀴즈'에서는 25년간 식품 속 유해 성분을 추적해온 분석 화학자 이계호 충남대 명예교수를 초대해 '대한민국 식습관의 오해와 진실'이라는 주제로 인터뷰를 진행했다.

이날 이 교수는 "하루에 물 2ℓ를 꼬박꼬박 마시면 건강이 나빠진다. 물을 안 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있고, 물을 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있다"고 경고해 관심을 모았다. 또 "채소, 과일이 좋다고 너무 많이 먹고 저염식도 극단적으로 하는 경우가 있다"며 "이 같은 경우 저나트륨 혈증에 의한 심장마비로 밤중에 돌연사할 수 있다"고 주장하기도 했다.





AD

한편 정 박사는 지난 1일 서울시 초대 건강총괄관으로 위촉됐다. 건강총괄관은 서울시가 정책 전반에 건강 관점을 반영하기 위해 도입한 민간 전문가 제도로, '시민 건강' 관점에서 시 정책 수립 및 시행 과정에 자문과 정책 아이디어를 제안하는 역할을 수행한다. 임기는 2년이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>