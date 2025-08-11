국방부, 해군호텔 '13년 독점' 유착의혹 감사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국방부가 해군 호텔 예식장을 운영하는 업체들이 약 13년 동안 특혜성 독점계약을 맺어왔다는 의혹과 관련해 감사에 나선다.

11일 군 당국에 따르면 국방부 감사관실은 이날 서울 영등포구·경남 진해 소재 해군 호텔, 충남 계룡대 해군본부 등을 대상으로 감사 준비에 착수했다. 국방부 관계자는 "아직 감사가 본격적으로 시작된 단계는 아니"라면서도 "감사를 현장에서 준비하고 있다"고 전했다.

영등포·진해 소재 해군 호텔 예식장은 각각 특정 업체가 2012년부터 운영을 맡아왔다. 두 예식장 모두 수익의 70%를 업체가, 30%를 해군이 가져가는 구조로 운영된다. 해군은 수의계약을 통해 이들의 독점을 13년간 보장해왔다.

최근엔 해당 업체들이 전·현직 해군 관계자들에게 접대한 영업비 영수증 기록 등이 나오기도 했다. 해군은 자체 감찰과 함께 경찰에도 수사를 의뢰한 상황이다. 이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 "국방부도 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있고, 국방부 차원의 조치도 적극적으로 검토하고 있다"고 밝힌 바 있다.





해군 관계자는 이날 브리핑에서 "해군은 수사 및 감찰 결과 비위행위가 밝혀지면 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 예정"이라고 밝혔다.





