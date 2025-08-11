금호 SL모터스포츠팀, '슈퍼레이스 5라운드' 우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모터스포츠 기술력 '입증'

금호타이어(대표이사 정일택)는 지난 9일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 열린 '2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'에서 금호 SL모터스포츠팀(이하 금호 SLM팀)이 토요타 가주 레이싱 6000클래스 5라운드에서 우승했다고 11일 밝혔다.

지난 9일 강원도 인제 스피디움에서 열린 '2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000클래스 5라운드에서 금호타이어 후원 '금호 SL 모터스포츠팀' 이창욱 선수가 1위를 차지했다. 금호타이어 제공

이번 슈퍼레이스 챔피언십에서 금호 SLM팀 소속 이창욱 선수가 기록 1시간 7분 53초 251(40랩)로 가장 먼저 결승선에 도착했다.

이창욱 선수는 치열한 접전을 벌이던 경기 초반 전략적 피트스탑을 통해 후방 타이어 교체 및 급유를 동시에 진행했고, 적극적인 경기력으로 20랩부터 선두에 섰다. 이창욱은 올 시즌 3번의 나이트 레이스 중 2승을 기록하며 까다로운 야간 경기에도 안정적인 퍼포먼스를 보여주는 저력을 보여줬다.

이창욱 선수는 "이번 라운드 우승에 대해 기쁘게 생각하며 SLM팀의 팀워크가 우승이라는 결과를 만들어준 것이다"며 "특히 금호타이어와의 팀워크를 바탕으로 앞으로 남은 경기 동안 더 좋은 레이스를 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

금호타이어는 전 세계 주요 모터스포츠 대회에서 공식 타이어 공급 업체 타이틀을 지속 확보하고 있으며, 이를 통해 글로벌 모터스포츠 활동을 강화하고 있다. 또 다양한 모터스포츠 활동을 통해 축적해온 기술력을 바탕으로 퍼포먼스 브랜드로서의 입지를 지속 강화해 나갈 방침이다.





한편, 슈퍼레이스 6라운드는 내달 7일 강원도 인제 스피디움에서 주간 경기로 열릴 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

