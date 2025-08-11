보령머드축제 17일간 40개 프로그램…안전사고 '0건'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대천해수욕장·머드엑스포광장서 28회 축제…야간·문화공연 강화로 글로벌 위상 공고



제28회 보령머드축제가 지난 7월 25일부터 8월 10일까지 17일간 대천해수욕장과 머드엑스포광장에서 열리며 성황리에 막을 내렸다.

11일 보령시에 따르면 올해 축제는 '세계인과 함께하는 신나는 머드체험'을 주제로 6개 분야 40개 프로그램을 운영했다.

대표 콘텐츠인 머드체험존은 일반, 패밀리, 어린이 워터파크, 머드뷰티치유관 등 세분화해 전 세대가 즐길 수 있도록 구성됐다.

야간 프로그램 '머드 온 더 비치'와 드론 라이트쇼, 월드 디제이 페스티벌, KBS K-POP 슈퍼라이브, Mnet 엠카운트다운, TV조선 슈퍼콘서트 등 대형 공연도 열렸다.

특히 지역 음식점·숙박업소 할인쿠폰, 청년희망부스, 로컬배달존 등 지역경제와 연계한 운영으로 상생 효과를 높였다.

시는 안전을 최우선으로 사전 점검과 폭염 대비 생수 2만 병 비축, 안전요원·응급의료 인력 확충 등으로 단 한 건의 안전사고 없이 축제를 마무리했다.





김동일 시장은 "콘텐츠 혁신과 운영 내실화를 이룬 성과 있는 축제였다"며 "내년에는 더욱 전략적으로 준비해 글로벌 관광도시로 도약하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

