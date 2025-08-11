"운전의 재미까지 확실"…호평 이어지는 '아이오닉 6 N'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북미·유럽·중국·중남미 등 기대감

현대 N의 두번째 전동화 모델

현대자동차 '아이오닉 6 N'이 지난달 대중에게 공개된 이후 세계적인 관심을 받고 있다.

북미와 유럽은 물론 중국과 중남미 지역 등 글로벌 자동차 미디어들이 현대차가 내놓을 고성능 전동화 세단에 대한 기대감과 호평을 쏟아내고 있다.

11일 현대차에 따르면 미국을 대표하는 자동차 매거진 '모터트렌드' 최근 '날개를 단 슈퍼 세단, 현대차 아이오닉 6 N 공개!'라는 제목으로, "아이오닉 6 N 공개는 현대 N이 출범 10년 만에 얼마나 빠르게 발전했는지 보여주는 사례"라고 밝혔다.

지난 7월 10일(현지시각) 영국 웨스트서식스에서 열린 자동차 축제 ‘굿우드 페스티벌 오브 스피드’ 내 N 전용 부스에서 아이오닉 6 N 미디어 발표가 진행되고 있다. 현대차

'카앤드라이버'는 "올해 초 현대차가 아이오닉 6 N의 출시를 예고했다"며 "수개월의 기다림 끝에 마침내 아이오닉 6 N의 실물이 공개됐고, 기대를 저버리지 않았다"고 평가했다.

유럽에서도 아이오닉 6 N의 등장에 주목했다. 영국 자동차 전문 매체 '오토 익스프레스'는 'BMW M3를 압도할 고성능, 현대차 아이오닉 6 N 공개'라는 기사에서 "아이오닉 6 N은 수많은 자동차 전문가가 인정한 고성능 전기차의 새로운 기준인 아이오닉 5 N의 뒤를 잇는 모델"이라며 "BMW M3의 예상치 못한 라이벌로 스트림라이너 디자인과 트랙에서 다듬어진 주행 성능을 굿우드 페스티벌에서 선보였다"고 비교했다.

독일 3대 자동차 전문지 '아우토 자이퉁'과 '아우토 빌트'도 아이오닉 6 N에 대한 긍정적인 의견을 밝혔다. '아우토 자이퉁'은 "아이오닉 6 N이 세단형 폼팩터로 스포츠카로서 유리한 조건을 갖추고 있다"라고 분석했다. '아우토 빌트'는 "전기차에서 스포티한 감성을 추구한다면 아이오닉 6 N이 정답"이라며 "무엇보다 섀시, 가상 주행 사운드 기능, 가상 변속 제어 기능 등이 상당히 기대된다"며 특화 기능에 주목했다.

중국 미디어들도 아이오닉 6 N의 공개 소식을 비중 있게 다뤘다. 2만명 이상 자동차 전문 콘텐츠 크리에이터가 신차 기사, 리뷰, 콘텐츠를 광범위하게 제공하는 중국 최대 자동차 포털 사이트 '오토홈'에서는 아이오닉 6 N의 주요 특징을 영상으로 소개했다.

'더욱 향상된 운전의 재미, 현대차 아이오닉 6 N을 살피다!'라는 제목의 영상에는 레이서가 해설자로 나와 아이오닉 6 N의 성능과 기능을 분석했고 "퍼포먼스뿐만 아니라 운전의 재미까지 확실한 차량으로 보인다"라고 호평했다.

중국 대표 자동차 포털 사이트 '동첸디'는 영국 굿우드 페스티벌 현장을 직접 취재하면서 아이오닉 6 N의 서스펜션과 전동화 파워트레인의 주요 특징을 상세히 소개했다.

중국 최대 영상 플랫폼 '빌리빌리'에 올라온 취재 영상에서 '동첸디'는 아이오닉 6 N의 동력 성능을 강조하고 아이오닉 6 N의 핵심이 '운전의 재미'라고 요약, "서스펜션과 섀시를 업그레이드하고, 가상 주행 사운드 기능과 가상 변속 제어 기능까지 구현했다"고 소개했다.

지난 7월 10일(현지시각) 영국 웨스트서식스에서 열린 자동차 축제 '굿우드 페스티벌 오브 스피드'에 소개된 아이오닉 6 N과 아이오닉 6 N 드리프트 스펙. 현대차

멕시코, 브라질 등 중남미 권역과 호주에서도 고성능 전기차 아이오닉 6 N에 대한 소식을 비중 있게 보도했다.

멕시코 유명 자동차 미디어 '오토코스모스'는 "현대차가 고성능 전기차 부문에서 큰 걸음을 내디뎠다. 가솔린을 사용하지 않고도 운전석에서 즐거운 시간을 보낼 수 있다는 게 무엇인지 새로운 기준을 세웠다"고 높게 평가했다. 브라질 자동차 미디어 '콰트로로다스'는 "현대차 아이오닉 6 N은 최대 650마력을 발휘해 슈퍼카처럼 가속한다"는 기사를 실었다.

호주 자동차 전문 미디어 '카익스퍼트'는 아이오닉 6 N에 적용된 각종 전동화 기술은 물론, 호주 자동차 시장에 판매될 시점을 예측하는 등 고성능 전기차에 관심이 높은 독자들을 위해 성능과 핵심 사양에 대해 상세히 소개했다.

인플루언서 사이에서도 아이오닉 6 N에 대한 호평이 이어졌다. 410만명 구독자를 확보한 미국 유명 자동차 인플루언서 '엔지니어링 익스플레인드'는 지난 6월 남양연구소에서 진행된 사전 시승회에서 직접 경험한 아이오닉 6 N의 주행 성능을 극찬하는 영상을 올려 눈길을 끌었다.

그는 "마침내 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌이 등장했다"며 "아이오닉 6 N의 출시로 고성능 전기차 세계의 판도가 달라졌다. 실제 아이오닉 6 N을 운전해보니 정말 놀라운 주행 성능을 지닌 것을 알 수 있었다"고 평가했다.

아이오닉 6 N은 현대 N의 두 번째 전동화 모델로, N 그린 부스트 사용 기준 최고출력 650마력과 N 런치 컨트롤 사용 시 정지 상태에서 시속 100km까지 3.2초만에 도달하는 강력한 동력 성능을 갖췄다.





아이오닉 6 N. 현대차

현대차 관계자는 "퍼포먼스를 위한 치밀한 고민이 담긴 디자인, 정밀한 조종 성능을 뒷받침하는 신규 섀시 사양, 주행 목적에 맞춰 배터리 온도를 최적화하는 N 배터리 등이 적용된 아이오닉 6 N 이 일상과 트랙 모두에서 고객에게 즐거운 주행 경험을 제공할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

