삼정KPMG, 감사위원회 입문 교육 콘텐츠 과정 개편

사이버보안·AI 거버넌스 등 최신 이슈 반영

삼정KPMG가 감사 및 감사위원의 직무 이해도 제고와 실무 역량 강화를 지원하기 위해 감사위원회 교육 프로그램 입문 과정 콘텐츠를 개편했다고 11일 밝혔다.

개편된 교육 과정은 삼정KPMG 감사위원회 지원센터에서 발간한 '감사위원회 핸드북' 개정판을 기반으로 구성됐다. 감사 및 감사위원이 직무 수행을 위해 반드시 숙지해야 할 법·제도, 역할과 책임, 내부통제 및 재무보고 체계 등 기본적 감독 업무 전반을 포함하고 있다.

특히 최근 감사위원회가 직면한 주요 이슈인 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 감독과 감사위원회 역할 ▲사이버 보안 리스크 대응 ▲인공지능(AI) 기술 도입에 따른 거버넌스 체계 구축 등을 신규 강의에 포함해 실제 기업 환경에 밀접하게 적용할 수 있는 실무 중심 콘텐츠를 대폭 강화했다.

입문 교육 과정은 삼정KPMG의 온라인 감사위원회 교육 플랫폼인 '삼정KPMG 아카데미'를 통해 PC와 모바일 애플리케이션에서 수강할 수 있다. 회원 대상으로 무료 제공된다. 아울러, 교육 이수 시 감사위원회 교육 실적 증빙 수료증도 발급된다.

삼정KPMG는 향후에도 감사위원회의 환경 변화와 기업지배구조 관련 제도 개편 등을 반영해, 전문성 중심의 실효성 있는 교육 콘텐츠를 지속적으로 제공할 계획이다.

삼정KPMG는 "이번 콘텐츠는 삼정KPMG의 회계·세무·리스크 전문가와 국내 주요 대학의 교수진이 공동 개발했다"며 "실무와 이론을 아우르는 균형 잡힌 교육 구성을 통해 신임 감사 및 감사위원이 효과적으로 역할을 수행하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.





한편, 삼정KPMG는 감사위원회 제도 활성화와 감사 기능 내실화를 위해 2015년 회계법인 최초로 '감사위원회 지원센터(ACI)'를 설립했다. 같은 해 국내 최초로 '감사위원회 핸드북'을 출간한 이후, 올해 ACI 자문교수단의 감수를 거쳐 제4차 개정판을 발간했다. 또한 오는 10월에는 감사 및 감사위원의 연간 주요 업무 일정을 정리한 '감사위원회 캘린더'를 ACI 카카오톡 채널을 통해 사전 신청받아 실물로 배포할 예정이다.

