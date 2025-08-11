EU "미·러 협상에 우리 포함돼야"…11일 긴급외교장관 회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU 외교수장 "모든 점령지는 우크라 영토"

유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁 종전을 논의할 미국과 러시아의 정상회담을 앞두고 11일(현지시간) 긴급 외교장관회의를 개최한다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 '다음 단계'를 논의하기 위해 특별 회의를 소집했다고 10일 밝혔다. 회의는 화상으로 진행될 예정이다.

오는 15일로 예고된 도널드 트럼프 미 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담 결과에 따른 대응 시나리오를 사전 조율하려는 것으로 풀이된다. 현재까지 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 초청·참석 여부가 불투명한 가운데 유럽과 우크라이나 모두 '패싱'을 우려하고 있다.

칼라스 고위대표는 "러시아가 전쟁을 끝내야 한다는 트럼프 대통령의 말은 옳다. 미국은 러시아가 진지하게 협상에 임하도록 압박할 힘이 있다"고 했다. 이어 "미국과 러시아 간 모든 합의에 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다"며 "이것은 우크라이나, 그리고 유럽 전체의 안보에 관한 문제이기 때문"이라고 주장했다.

또 "국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것"이라고 강조했다. 트럼프 대통령의 '영토 일부 교환' 가능성 발언을 반박한 것이다.

칼라스 고위대표는 "러시아는 자신들의 대화 제의가 미국의 제재를 피하는 데 도움이 되기를 바라고 있다"며 "(합의가) 우크라이나, 대서양 동맹, 그리고 유럽에 대한 또 다른 침공을 위한 발판을 제공해선 안 된다"고 경계했다.





북유럽 5개국, 발트 3국 등 소위 'NB8'로 불리는 8개국 정상도 공동성명을 통해 "우크라이나 없이는 우크라이나에 대한 결정도, 유럽 없이는 유럽에 대한 결정도 없다"고 했다. 8개국 정상은 트럼프 대통령의 종전 노력을 환영하면서도 "평화는 단호한 외교와 우크라이나에 대한 변함없는 지지, 러시아가 불법적 전쟁을 끝내도록 하기 위한 지속적 압박을 결합할 때만 가능하다"고 강조했다. 그러면서 "국제적 국경은 무력에 의해 변경돼선 안 된다는 원칙을 재확인한다"고 덧붙였다.





