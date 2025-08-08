대구도시개발공사, 경영평가 '우수' 등급…"시민 체감하는 성과내겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 2025년(2024년 실적) 지방공기업 경영평가 결과, 전년도 대비 한단계 등급 상향한 '우수' 등급('나'등급)을 받았다고 8일 밝혔다.

행정안전부 주관으로 281개 지방공기업을 대상으로 실시한 올해 경영평가에서는 특히 저출생, 지방소멸 등 '공공성' 측면과 더불어 디지털혁신 경영을 통한 경영체계 개선 등 '효율성'에 대한 평가를 강화했다.

대구도시개발공사는 수익성공공성 조화를 위한 전략적 재무관리, 직무중심 인사관리 도입운영 노력 등 경영시스템 부분은 물론 산업단지 내 기업투자 적극 유치 노력을 통한 지역경제 활성화, 중소기업소상공인 지원을 위한 동반성장 펀드 운영 등 지역상생협력을 통한 사회적 책임 부문에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

공사는 올해도 대구대공원 조성, 제2수성알파시티 개발 등 계속사업 및 신규사업의 차질없는 추진과 더불어 재난안전관리 강화, 일자리 창출, 친환경탄소중립을 위해 민관공이 참여하는 유기적 협력체계를 기반으로 지방공기업 본연의 역할을 충실히 수행하고자 노력하고 있으며, 지난 7일에는 대구시 공사 공단과 합동으로 집중호우 특별재난지역인 경남 합천의 수해복구 지원 활동에 나서는 등 지역사회 기여를 위한 다양한 활동을 펼치고 있다.





정명섭 대구도시개발공사 사장은 "앞으로도 사회적 책임을 강화하고 지속적인 혁신을 통하여 시민이 체감하는 성과를 창출할 수 있도록 전 임직원이 최선을 다하겠다"고 말했다.





