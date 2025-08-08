민주당 "김문수, 국힘 정당해산 앞당기는 장본인…주적 발언은 국가보안법 위반"

김문수 후보 고발 검토 방침 밝혀

김건희 범죄수익 국고환수 요구도

"뼛속까지 내란 DNA 박혀있다" 비판

전현희 더불어민주당 최고위원은 김문수 국민의힘 당대표 후보의 전날 발언을 언급하며 "정당해산심판을 앞당기는 장본인"이라고 비판했다. 전 최고위원은 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사와 관련해서도 범죄수익을 찾아내 국고에 환수해야 한다고 주장했다.

전 최고위원은 이날 전남 무안에서 열린 최고위원회의에서 김 후보의 최근 발언을 강도 높게 비판했다.

앞서 김 후보는 한길 전 한국사 강사와 고성국 시사평론가 등 보수 성향 유튜버들이 주최한 연합 토론회에서 "그분(윤 전 대통령)이 계엄해서 누가 죽었거나 다쳤거나 그런 건 없지 않나", "우리 주적은 국내에서는 이재명이고, 남북을 합쳐보면 김정은", "(윤 전 대통령 입당 신청 시)당연히 받아준다" 등의 발언을 했다.

이와 관련해 전 최고위원은 "국군통수권자인 대통령이 주적이라는 망언은 모욕죄, 명예훼손죄는 물론 국가보안법 위반에 해당하는 중대 범죄"라고 비판했다. 아울러 윤 전 대통령 재입당 가능 언급에 대해서는 "뼛속까지 내란 DNA가 자신의 몸에 박혀 있다는 자백과 다름없다"며 "내란에 대한 반성은커녕 내란수괴의 컴백만을 기다리는 정당이야말로 민주주의의 주적"이라고 꼬집었다. 이와 관련해 "민주당은 묵과할 수 없는 망언을 내뱉은 김문수 후보에 대한 고발을 검토하겠다"고 말했다.

전 최고위원은 "국민의힘이 제 발로 정당 해산의 길을 걷고 있음을 국민들은 모두 다 알고 있다"며 "자중과 국민들에 대한 반성과 사죄를 거듭 요구한다"고 말했다.

전현희 "尹대통령 반드시 체포해야"

서울구치소에 수감 중인 윤 전 대통령 체포가 연이어 실패한 것에 대해서도 질타했다. 그는 "내란범 한 명 끌어내는 것이 그토록 어려운 일인지 국민들께서는 납득을 하지 못하고 계신다"며 "대한민국이 언제부터 공권력이 무너지고, 범죄자 한 명의 편의를 봐주는 그런 나라가 되었냐"고 말했다. 이어 "총을 쏴서라도 국회에서 국회의원들을 끌어내라던 내란수괴에게 이제 더는 관용을 베풀어서는 안 된다"며 "특검은 나홀로 치외법권에 있는 윤석열을 반드시 체포해야 한다. 범죄자가 버티면 그만이라는 악례를 결코 남겨선 안 될 것"이라고 밝혔다.





김 여사에 대해서도 구속영장이 발부돼야 한다고 말했다. 전 최고위원은 "법과 국민을 우롱하는 자가 있어야 할 곳은 감옥뿐"이라며 "법원은 한 치의 망설임 없이 특검이 청구한 구속영장을 발부해주시기 바란다"고 말했다. 아울러 "특검은 그간 김건희가 주가조작, 국정농단으로 벌어들인 범죄수익을 샅샅이 찾아내 1원도 남김없이 추징해서 국고로 환수하길 바란다"고 밝혔다.





