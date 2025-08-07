[내일날씨]낮 최고 33도…무더위 속 구름 많은 하루

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일부 지역 비나 소나기 예보돼

35도 웃돌던 극심한 폭염은 한풀 꺾여

8일 금요일에는 35도를 웃돌던 극심한 폭염은 한풀 꺾이겠지만, 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 후텁지근한 더위는 계속될 전망이다.

하늘은 전국적으로 구름이 많다가 오후부터 점차 흐려지겠다. 제주도는 7일부터 이틀간 흐림과 함께 5~40㎜의 비가 예보됐다. 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·북부 동해안에는 오후부터 저녁 사이 소나기가 지나겠고, 예상 강수량은 최대 20㎜ 안팎이다.

금요일인 8일 무더위가 지속하는 가운데 구름이 많겠다. 김현민 기자

AD

기온은 아침 19~25도, 낮 28~33도로 예년과 비슷하다. 비가 오는 지역은 일시적으로 더위가 누그러지겠으나, 습도 높은 날씨 탓에 체감온도는 여전히 31도 이상으로 오를 것으로 보인다.

대기질은 비교적 양호하겠다. 전국 미세먼지 농도는 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지할 전망이다.





AD

해상에서는 동·남해 앞바다에 0.5~1.5m, 서해 앞바다에 0.5~1.0m의 물결이 일겠고, 먼바다는 전 해상에서 최고 2.0m의 파고가 예상된다. 남해안과 제주도 해안에는 너울성 파도로 인한 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>