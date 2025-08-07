"악취 민원 예방" … 창원특례시, 여름철 창원국가산단 악취 없습니다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8월부터 9월까지 악취 배출 사업장 집중 점검



경남 창원특례시는 여름철 기온 상승과 함께 급증하는 악취 민원을 사전에 예방하고, 시민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위해 오는 9월까지 악취배출사업장에 대한 집중점검을 실시한다.

창원특례시, 하절기 창원국가산단 악취 점검.

이번 점검은 기온과 습도가 높은 하절기 특성상 악취 확산 가능성이 큰 시기임을 고려해 마련되었으며, 악취 민원 발생 우려가 높은 14개 사업장을 중심으로 사전 예방 차원의 집중 관리에 나설 계획이다.

점검은 낙동강유역환경청, 경상남도 보건환경연구원, 구청과 합동으로 이뤄지며 ▲악취 방지시설의 정상 가동 여부 ▲주요 공정 설비의 밀폐 조치 및 관리 상태 등을 점검한다. 배출허용기준 초과 및 법률 위반 사업장에 대해서는 개선명령, 과태료 부과 등 강력한 행정조치를 취할 예정이다.

특히 악취 발생 수준이 높은 사업장에 대해서는 방지시설 적정 여부를 확인하고, 공정개선 및 악취 저감 약품 투입 등 개선 방향을 협의하여 악취 발생을 최소화할 수 있도록 조치할 방침이다.





최종옥 기후환경국장은 "올여름은 폭염과 폭우가 잦아 기온과 습도가 높아지면서 공업지역의 악취가 주거지역에 영향을 미칠 우려가 크다"며 "악취 우려 지역에 대한 집중 관리로 시민 불편을 최소화하고, 쾌적한 생활환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

