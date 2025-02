부산교육청, 학교 마약류 ZERO 총력전 나선다

학생 참여형 마약류 예방교육 뮤지컬 등 체험형 교육 중점 추진

부산시교육청(교육감 권한대행 최윤홍)이 학교 현장 마약류 ZERO를 위한 총력전에 나선다.

부산시교육청은 새 학기를 맞아 마약류 등 유해 약물 없는 건강하고 안전한 학교를 위해 촘촘하고 실효성 있는 교육을 중점 추진할 예정이다.

지난해 부산시교육청이 부산시 내 초·중·고 학생 7만62명을 대상으로 실시한 학생 유해약물 오남용 실태조사 결과에 따르면 마약류 등 유해약물을 경험한 학생은 0.09%(66명)로 2022년 0.49%, 2023년 0.43% 대비 큰 폭으로 감소했고 꾸준한 감소세를 이어가고 있다.

그러나 시 교육청은 이를 학교 마약류 예방의 마지막 골든타임으로 인식하고 보다 강력하고 촘촘한 예방과 대응체계를 구축해 나갈 방침이다.

부산시교육청은 2022년 전국 최초로 교육청 위촉 전문강사단을 구성해 마약류의 폐해를 알리고 경각심을 고취해 왔다. 올해는 한발 더 나아가 학생들이 실제 유해약물에 직면할 수 있는 상황에서 올바른 선택을 할 수 있도록 실전 역량을 강화하는 다양한 교육방법을 도입한다.

특히 '학생 참여형 마약류 예방교육 뮤지컬' 공연을 확대 시행해 학생들이 교육극에 직접 참여토록 하고, 체험형 마약류 예방교육을 위해 부스 운영, 게임과 컬링을 활용한 교육 방식도 도입한다. 또 반여초등학교 1층에 위치한 부산학생건강증진센터 내 약물오남용 예방교육 특화프로그램도 확대 운영할 계획이다.

이와 함께 학생들의 관심을 높이기 위해 후크송을 활용한 '유해약물 No No' 캠페인송을 학교에 배포하고 등굣길 유해약물 ZERO 버스킹 지원, 릴스 캠페인을 통한 유해약물 예방 문화 조성에도 적극 나설 예정이다.

유해약물을 사용한 학생에 대한 대응체계도 한층 강화했다. 부산시교육청은 부산대학교 간호대학과 협력해 유해약물 사용 학생 대상의 개별, 집단 교육상담 프로그램을 지난해 개발했고 사안 발생 시 학교로 찾아가는 즉각 지원체계를 갖추는 등 신속하고 적극적인 대응을 위한 준비를 마쳤다.

학교 마약류 퇴치를 위해 유관기관과의 협력도 더욱 강화할 예정이다. 부산마약퇴치운동본부, 검찰청, 경찰청, 식품의약품안전처와 협의체를 구성한 데 이어 20일 국제종교연합과도 협력해 학교 마약류 예방의 실효성을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

최윤홍 교육감 권한대행은 “마약류 예방의 골든타임을 놓치지 않기 위해 우리 교육청은 새 학기를 맞아 마약 없는 안전한 학교를 목표로 학생 눈높이에 맞춘 다양한 프로그램을 준비하고 있다”며 “단 한 명의 학생도 유해약물의 위험에 노출되지 않도록 강력하고 체계적인 대응에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

영남취재본부 조충현 기자

