뷔페서 배 터지게 먹었는데…"탕후루 먹을래" 과학적 이유 있었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포만감과 무관한 '보상 회로' 활성

"절제력 아닌 습관화된 뇌 반응"

배가 부른 상태에서도 맛있어 보이는 음식에 대한 뇌의 반응은 꺼지지 않는다는 연구 결과가 나왔다. 스스로 "더는 먹고 싶지 않다"고 느끼더라도 음식이 눈앞에 나타나는 순간 뇌는 여전히 강한 '보상' 신호를 보내는 것으로 확인됐다. 과식의 원인이 단순한 의지 부족이 아닐 수 있다는 분석이다.

배가 부른 상태에서도 맛있어 보이는 음식에 대한 뇌의 반응은 꺼지지 않는다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지

AD

1일(현지시간) 과학 저널 '애피타이트(Appetite)'에 따르면 영국 이스트앵글리아대 토머스 샘브룩 박사 연구팀은 대학생 76명을 대상으로 음식 보상 기반 학습 실험을 진행한 결과 이 같은 사실을 확인했다.

연구팀은 사탕, 초콜릿, 감자칩, 팝콘 등을 활용한 게임을 수행하는 동안 참가자들의 뇌 활동을 뇌파검사(EEG)로 측정했다. 과제 도중 참가자들에게 해당 음식 중 하나를 더는 한 입도 먹고 싶지 않다고 느낄 때까지 제공해 포만 상태에 이르게 했다.

참가자들은 배가 부른 뒤 해당 음식에 대한 욕구가 크게 줄었다고 보고했으며 행동 평가에서도 그 음식의 가치를 낮게 판단하는 모습을 보였다.

그러나 뇌 반응은 달랐다. 보상과 관련된 뇌 영역의 전기적 활동은 포만감이나 의식적 평가와 관계없이 음식을 먹기 전과 거의 동일한 수준으로 나타났다. 완전히 배가 부른 상태에서도 음식 이미지에 대해 강한 반응이 유지된 것이다.

기사 이해를 돕기 위한 디저트 이미지. 펙셀스

연구팀은 이러한 결과가 음식 신호에 대한 반응이 '습관적 반응'일 가능성을 보여준다고 설명했다. 특정 음식과 즐거움을 오랜 기간 반복적으로 연결 지으면서 자동화된 보상 반응이 형성됐다는 의미다.

샘브룩 박사는 "뇌는 당신이 아무리 배가 불러도 그 음식의 보상 가치를 낮추려 하지 않는다"며 "원하지 않는다고 느끼더라도 음식이 보이는 순간 뇌는 계속 보상 신호를 발사한다"고 밝혔다.





AD

이어 "이 같은 습관적 뇌 반응은 의식적 결정과 독립적으로 작동할 수 있다"며 "늦은 밤 간식을 끊기 어렵거나 배부른데도 단 음식을 거절하지 못한다면 문제는 절제가 아니라 뇌에 내장된 신경회로일 수 있다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>