中정협위원 "전국민 10만원 소비쿠폰 발행해 내수 진작"

중국 최대 연례 정치행사인 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)를 앞두고 전 국민을 대상으로 10만원 상당의 보편적 소비쿠폰을 지급하자는 의견이 나왔다.

3일 중국 경제매체 제일재경에 따르면 전국정협 위원이자 대형 사료 기업인 신시왕 그룹의 류융하오 회장은 전날 베이징에서 열린 기자간담회에서 "신분증을 기반으로 전 국민에게 차별 없이 소비쿠폰을 지급하자"고 제안했다.

그는 "중국 인구 14억명에게 1인당 500위안(약 10만6350원)을 지급할 경우 총 7000억위안(약 149조원) 규모가 된다"며 "이를 통해 약 2조위안의 소비를 유발할 수 있다"고 말했다. 이어 "약 1400만개의 서비스업 일자리를 창출하는 효과도 기대된다"고 덧붙였다.

류 회장은 최근 몇 년간 당국이 이구환신(以舊換新·낡은 제품을 새것으로 교체 지원) 등 소비쿠폰을 발행해 좋은 성과를 거뒀으나, 전자상거래 업체와 대형 유통업체에 혜택이 집중돼 소상공인 등은 소외되는 구조적 편향이 존재한다고 지적했다. 또 플랫폼 노동자와 중·저소득층의 체감 효과도 크지 않다고 짚었다.

그는 말레이시아를 예시로 들며 신분증을 기반으로 소비쿠폰을 지급하면 다양한 소비 환경에서 사용할 수 있다고 설명했다. 자격을 갖춘 전국 단위 국가 금융기관이 주도하고, 핀테크 기관이 쿠폰의 발행과 정산을 맡아 전 산업에서 보편적으로 적용 가능한 소비쿠폰 체계를 추진하자고 제안했다.

류 회장은 이러한 소비쿠폰이 소비를 진작할 뿐 아니라 중소·영세 기업과 고용 시장에 보다 강력한 지원을 제공할 것이라고 말했다.

중국 경제는 부동산 시장 침체와 민간 소비 위축이 장기화하며 내수 회복에 어려움을 겪고 있다. 당국은 올해 경제 정책 핵심 과제로 소비 확대를 통해 성장 동력을 확보하는 방안을 추진하고 있다.





류 회장은 내수 진작과 함께 산업 경쟁력 강화 방안도 제안했다. 그는 "중국의 로봇 하드웨어 경쟁력은 이미 세계 선두권"이라며 "로봇이 단순한 시연이나 공연을 넘어 제조업·농업·가정생활 등 실제 생산과 서비스 현장에서 깊이 활용되도록 해야 한다"고 말했다.





