본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②

이창환기자

입력2026.03.03 07:53

수정2026.03.03 08:05

시계아이콘02분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난달6일 장 초반 삼성전자 하한가 사태
"과도한 변동성 완화 장치 필요" 지적
거래시간 확대에 따른 피로도 증가 우려

대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 출범한 지 1년이 지나면서 거래 시간 확대와 수수료 절감, 거래소 경쟁 확대 등 당초 목적을 어느 정도 달성했다는 평가가 나온다. 하지만 주가 변동성의 급격한 확대와 가격 왜곡 등 다양한 문제점도 노출돼 이를 시급히 해결해야 한다는 지적도 커진다. 주식 거래 시간이 급격히 확대됨에 따른 투자자와 증권업 종사자의 피로도 증가 역시 해결해야 할 과제다.


"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② 삼성전자가 매출 74조원, 영업이익 10조4000억원의 올 2분기 잠정실적을 발표한 5일 서울 삼성전자 서초사옥으로 직원들이 출근하고 있다. 작년 같은 기간 대비 각각 23.31%, 1452.24% 상승한 어닝서프라이즈급 실적이다. 사진=조용준 기자 jun21@
AD
이유 없는 삼성전자 하한가 사태…변동성 완화 장치 필요
"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②

3일 금융투자업계에 따르면 지난달 6일 삼성전자와 기아, 한화오션 등 국내 대형주들이 오전 8시 넥스트레이드 개장 초반 일시적으로 하한가를 가는 일이 발생했다. 당시 삼성전자는 넥스트레이드 개장과 동시에 전거래일 대비 29.94% 내려서 4525주가 거래됐다. 한화오션도 마이너스 30%에서 2500주가 체결됐다. 기아와 두산에너빌리티도 하한가에서 거래가 일부 이뤄졌다.


시가총액이 1000조원이 넘는 삼성전자 같은 초대형주가 별다른 악재도 없이 하한가를 가는 일이 벌어지면서 넥스트레이드의 변동성 완화 시스템이 부족하다는 지적이 이어졌다. 일정 시간 주문을 모아 균형가격으로 시가를 정하는 단일가매매 방식을 사용하는 한국거래소와 달리 넥스트레이드는 '접속매매' 방식으로 시초가를 정한다. 접속매매는 매수 주문과 매도 주문이 매칭되면 즉시 거래가 체결되는 방식이다. 정보가 가격에 신속하게 반영된다는 장점이 있지만 단 1주만으로 상한가 또는 하한가를 형성할 수 있다는 부작용도 있다. 개장 초기 호가창이 얇은 상황에서 투자자의 일회성 주문에 의해 당시 하한가 사태가 발생한 것으로 추정된다.


실제 넥스트레이드에서는 특별한 이유 없는 상·하한가가 자주 발생했다. 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원실이 넥스트레이드를 통해 받은 자료에 따르면 지난해 3월부터 지난달 6일까지 프리마켓에서 상·하한가를 기록한 사례는 총 335건이었다. 이 중 시초가에서 상·하한가가 정해진 경우는 227건(상한가 153건, 하한가 74건)에 달했다.


시가총액 상위 종목들도 손쉽게 상·하한가 체결이 됐다. 코스피 시총 상위 20개 종목 중에서는 SK하이닉스(2회), HD현대중공업(1회) 등이 시초가 상한가를, 두산에너빌리티(2회) 기아(1회) 한화에어로스페이스(1회) 등이 시초가 하한가를 기록했다.

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②

넥스트레이드도 문제를 인식하고 올해 9월부터 제도 보완에 나설 것이라고 밝혔다. 주가가 10% 이상 급변하면 2분간 거래를 멈추는 '정적 변동성완화장치(VI)'를 도입하고 동적·정적 VI 발동 시 2분간 단일가 매매로 전환하는 방안을 추진한다. 현재는 순간적인 주가 변동(직전 체결가 대비 3~6% 변동) 시 2분간 매매를 정지하는 동적 VI만 시행하고 있어 투자자 보호에 소극적이라는 지적을 받았다. 넥스트레이드 관계자는 "동시호가 제도 없이 접속매매 방식으로 실시간 거래를 받다 보니 이런 현상이 벌어진 것 같다"며 제도 개선 이후에는 가격 급변 사례가 감소할 것"이라고 설명했다.


투자자와 종사자들, 거래시간 확대로 피로도 증가는 피할 수 없어

거래 시간의 획기적인 확대는 넥스트레이드 출범 이후 가장 큰 성과로 꼽히지만 동시에 주식 투자자들과 증권업 종사자들에게는 피로도 증가라는 '양날의 검'이 됐다는 평가도 있다. 넥스트레이드 등장으로 하루 총 12시간 동안 주식 거래가 가능해졌으나, 이는 곧 투자자들이 시장의 변동성에 노출되는 시간이 두 배로 늘어났음을 의미한다.


거래 시간이 확대되면서 상당수의 주식투자자들이 출근 전이나 퇴근 후에도 주식 호가창을 들여다보는 일이 일상이 됐고 변동성에 노출되는 시간도 늘었다는 평가다. 금융투자업계의 한 관계자는 "거래 시간 연장이 투자자들의 유연한 매매를 돕는 것은 사실이지만, 외국인이나 기관보다 정보력이 약한 개인 투자자들에게는 오히려 대응해야 할 변수가 늘어나는 심리적 압박으로 작용할 수 있다"고 지적했다.

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가…눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②

넥스트레이드의 성장은 기존 시장 지배자인 한국거래소와의 주도권 다툼으로도 번졌다. 특히 한국거래소가 넥스트레이드에 대응하기 위해 추진 중인 '주식시장 24시간 거래' 검토안은 증권업계의 반발에 부딪혔다. 증권사들은 인력 운용과 전산 시스템 유지 비용의 급증을 우려하고 있다.


금융노조 등 노동계 역시 노동 강도 심화를 근거로 강력히 반대하고 있어 거래 시간 확대를 둘러싼 사회적 합의 도출까지는 상당한 진통이 예상된다. 전국사무금융서비스노동조합 관계자는 "거래시간을 연장한다고 증시 활성화가 이뤄진다는 주장은 근거가 부족할뿐더러 증권업 종사자의 피로도만 높일 뿐"이라며 "금융투자자를 보호하지 못하고 증권노동자의 삶을 나쁘게 만드는 거래시간 연장 계획은 즉시 중단돼야 한다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이성복 자본시장연구원 선임연구위원은 "거래시간을 연장할 경우 국내외 투자자의 시장 접근성을 향상해 시장 유동성을 증대시키고 시장 효율성을 제고할 수 있다"면서도 "시장 유동성이 시간대별로 분산됨으로써 가격 왜곡이 나타날 수 있고 시장 전체적으로는 가격발견 기능이 약화할 수 있다"고 지적했다. 다만 그는 "일부 부정적인 영향에도 해외 투자자의 국내 시장 접근성을 제고하기 위해 우리나라 주식시장도 거래시간을 지금보다 더 길게 연장할 필요가 있다"고 주장했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
美 이란 공습
  • 26.03.0306:43
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표

    이란에서 군사작전을 벌이고 있는 미국이 이란 오만만에 있던 함정 11척을 격침했다고 2일(현지시간) 발표했다. 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다"고 밝혔다. 오만만은 이란 남부 연안에 위치해 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역이다

  • 26.03.0305:24
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"

    미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌이 사흘째 이어지는 2일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 걸프 지역 주요국 지도자들과 잇따라 접촉하며 사태 진화에 나섰다. AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인과 사우디아라비아 지도자들과 통화했다. 일각에선 4년 전 우크라이나 전쟁 이후 이란 및 걸프 국가들과 밀접한 관계를 유지해온 러시아가 이번 분쟁에서 목소리를 내

  • 26.03.0303:40
    트럼프
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"며 "(지상군이) '아마도 필요 없을 것'이거나, 혹은 '필요

  • 26.03.0303:10
    트럼프
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"

    도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 함께 이란에 대한 군사작전을 시작한지 이틀 만인 2일(현지시간) 첫 공개 석상에 나타나 "(이란과의 전쟁이) 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 제2차 세계대전, 베트남 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 유공자 3명에게 훈장을 수여하며 이같이 말했다. 트럼프 대통령이 이란

  • 26.03.0223:41
    헤그세스 국방장관
    헤그세스 국방장관 "중동에 병력 증파…이라크와 달라"

    피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 미국 합동참모본부 의장은 2일(현지시간) 분쟁이 지역 전역으로 확대됨에 따라 이란에서의 작전을 지원하기 위해 미국이 중동에 병력을 증파하고 있다고 말했다. 이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 헤그세스 국방장관은 미 국방부 청사에서 케인 합참의장과 기자회견을 열고 "이번 군사작전은 명확하고 파괴적이며 결정적인 임무를 갖고 있다"며 "이란의 미사일 위협을 제거하고, 해군을 파괴하

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기