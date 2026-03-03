본문 바로가기
美 국방부 "이라크와 다르다"…항공모함 등 전투역량 총동원(종합)

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.03.03 06:07

국방장관·합참의장 합동 기자회견
"끝없는 전쟁이 아니다" 강조
항공모함부터 전투기, 공중급유기까지 총동원

美 국방부 "이라크와 다르다"…항공모함 등 전투역량 총동원(종합) 피트 헤그세스 미 국방장관
피트 헤그세스 미국 국방장관이 '장대한 분노'(Epic Fury)라 명명된 이란에 대한 군사작전과 관련해 "이란은 이라크가 아니다"고 밝혔다. 이란이 보복 공격에 나서며 전쟁이 장기화할 것이라는 우려를 잠재우기 위한 것으로 해석된다.


헤그세스 장관은 2일(현지시간) 미 국방부 청사에서 댄 케인 미 합동참모본부 의장과 함께 공동 기자회견을 열고 "이라크처럼 끝이 없는 전쟁은 아니다"며 이같이 말했다.


헤그세스 장관은 "어리석은 교전 규칙도, 국가 건설이라는 수렁도, 민주주의 건설 운동도 아니고 정치적으로 올바른 전쟁은 없다"며 "우리는 승리하기 위해 싸우고 있다. 시간이나 생명을 낭비하지 않는다"고 말했다.


이번 군사작전 목표는 이란 핵무기 저지…지상전 투입 시사

그는 이란에 대한 군사작전과 관련해 "작전 임무는 명확하다. 이란 미사일, 미사일 생산시설, 해군 및 기타 안보 역량을 파괴할 것이며 그들은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것"이라고 지적했다


그러면서 "도널드 트럼프 대통령은 이란과 같은 미친 정권이 망상에 사로잡혀 핵무기를 보유하지 못하도록 일관되게 대처해왔다"며 "우리는 이란의 핵 추구를 더는 용납할 수 없다"고 재차 강조했다.


헤그세스 장관이 지난달 28일 시작된 이란 공습과 관련해 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 공습 이후 이란이 중동 지역의 미군 기지를 공격하며 보복 공격을 이어가자 전쟁 장기화 우려를 차단하기 위해 언론 앞에 선 것으로 보인다.


헤그세스 장관은 이란과 진행했던 핵 협상에 대해 "이란은 협상을 하지 않고 미사일 비축량을 늘리고 핵 야망을 재개할 시간을 벌기 위해 시간을 끌었다"며 "트럼프 대통령은 이러한 '게임'에 놀아나지 않았던 것"이라고 말했다.


美 국방부 "이라크와 다르다"…항공모함 등 전투역량 총동원(종합) CNN과 인터뷰 중인 마지드 타흐트라반치 이란 외교부 차관. CNN 캡처

그러나 핵 협상에 대해 이란은 다른 입장을 보였다. 이날 마지드 타흐트라반치 이란 외교부 차관은 CNN과의 인터뷰에서 "미국은 협상이 진행 중인 와중에 중대한 범죄를 저질렀다"며 갑작스러운 공격을 받았다고 비판했다.


타흐트라반치 차관은 "스위스 제네바에서 오만 외무장관의 중재를 통해 미국과 진지한 협상을 벌이고 있었다. 갑자기 회담이 끝난 직후인 토요일(지난달 28일) 우리는 미국과 이스라엘이 저지른 노골적인 침략에 직면했다"며 "우리가 하는 모든 행동은 이 지역 내 미국 표적과 자산에 대한 자위적 조치다"라고 강조했다.


헤그세스 장관은 '이란에 지상군이 배치됐냐'는 질문에 "아니다. 하지만 우리는 앞으로 무엇을 할지, 하지 않을지에 대한 시나리오를 구체적으로 말하지 않겠다"며 "트럼프 대통령은 우리가 미 국익 증진을 위해 필요한 만큼 나아갈 것임을 우리의 적들이 이해하도록 했다"고 답했다.


美 전투역량 총동원…"임무는 이제 시작"

이번 군사작전에는 전 군종에서 수 천 명의 병력과 수 백대의 첨단 전투기, 수십 대의 공중급유기, 링컨함과 포드함이 이끄는 항공모함 등 전투역량이 총동원됐다.


헤그세스 장관과 함께 기자회견에 나선 댄 케인 합참의장은 "이번 작전은 미국의 작전 범위, 준비태세, 전문성 및 미 합동 연합군의 역량을 다시 한번 입증했다"고 평가했다.


그러면서 "작전 규모뿐 아니라 합동군 전 요소에 걸쳐 보여준 통합 수준에서도 역사적인 사건이었다"며 "이 임무는 이제 시작일 뿐이며 계속될 것"이라고 말했다.



美 국방부 "이라크와 다르다"…항공모함 등 전투역량 총동원(종합) 로이터연합뉴스

케인 의장은 지난해 '미드나잇 해머' 작전에도 투입됐던 B-2 폭격기가 미 본토에서 37시간 왕복 출격해 이란 남부 전선과 지하 시설에 정밀관통탄을 투하했다고 밝혔다. 미국은 지난해 6월 22일 작전명 '미드나잇 해머'를 통해 이란의 핵 시설 3곳을 기습적으로 공격한 바 있다.


케인 의장은 미 해군 구축함의 방어 능력을 강조하며 전쟁에서 우위를 점하고 있다고 강조했다. 미 해군 구축함은 고고도미사일 방어체계(사드)와 패트리어트 방공포대 등 방어 능력을 갖추고 있다. 그뿐만 아니라 이란과 핵 협상을 진행하면서 중동 전역의 미군기지에 이런 전력을 추가 배치한 바 있다.


케인 의장은 "이들 시스템은 수백 발의 미사일을 요격해 왔다"며 "이란의 무인기 위협이 계속되고 있지만 우리는 신속한 표적 대응을 통해 효과적으로 대응하고 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

그러면서 "우리의 결의를 시험하거나 미국과 동맹국, 또는 우리의 이익을 위협하려는 자들은 분명히 알아둬라"며 "우리는 당신에게 갈 수 있고, 전투를 계속할 수 있다"고 덧붙였다.




뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
