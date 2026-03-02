지드래곤, 콘서트서 '음력설' 사용…중국 팬들 "'중국설'이라고 해야지" 반발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서경덕 "음력설은 아시아 공동 문화"

글로벌 기업 표기 논란도 재조명

가수 지드래곤이 해외 공연 무대에서 건넨 새해 인사가 중국 누리꾼들의 거센 반발로 번졌다. 발단은 '음력설(Lunar New Year)'이라는 표현이었다.

가수 지드래곤이 해외 공연 무대에서 건넨 새해 인사가 중국 누리꾼들의 거센 반발로 번졌다. 갤럭시코퍼레이션

최근 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트 보도에 따르면, 지드래곤은 지난달 17일(현지시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 음악 축제 '크레이지 슈퍼 콘서트'에 출연해 관객들에게 새해 덕담을 전했다. 그는 무대 위에서 "루나 뉴 이어"라고 인사했는데, 이를 두고 일부 중국 팬들이 문제를 제기했다. 중국 최대 명절을 '중국설(Chinese New Year)'이 아닌 '음력설'로 표현했다는 이유에서다.

같은 무대에 오른 중국 아이돌 가수 차이쉬쿤이 '중국설'로 인사를 건넨 사실이 알려지면서 논쟁은 더욱 확대됐다. 해당 매체는 "그의 열렬한 중국 팬들에 대한 배신으로 여겨졌다"고 전하며, 온라인상에서 제기된 다양한 반응을 상세히 소개했다.

논란이 확산되자 서경덕 성신여대 교수도 입장을 밝혔다. 그는 2일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "중국 누리꾼들의 근거 없는 억지 주장은 날로 심해지고 있다"며 "음력설은 중국만의 문화가 아니라 아시아권 문화"라고 지적했다.

서 교수는 또 "중국 누리꾼들은 글로벌 기업 및 스타들의 표현에 더 크게 반발해 왔다"며 "중국 팬들의 눈치를 안 보고 올바른 표현을 한 지드래곤은 진정한 글로벌 스타였다"고 강조했다.

그러면서 "음력설은 여러 아시아 국가에서 가장 중요한 명절이며 중국에서는 춘제, 한국에서는 설날, 베트남에서는 뗏이라고 알려져 있다"고 명확히 설명했다. "이제부터라도 중국 누리꾼들은 다른 나라의 문화를 먼저 존중할 줄 아는 글로벌 매너부터 배워야 할 것"이라는 지적이다.





'중국설' 표기한 애플 홈페이지. 서경덕 교수 SNS 캡처

앞서 애플이 공식 홈페이지와 콘텐츠에서 'Chinese New Year'라는 표현을 사용해 논란이 된 것이다. 당시 서 교수는 "음력설은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 음력설로 표기하는 것이 맞다"며 "글로벌 기업을 통해 아시아권의 보편적인 문화를 중국만의 문화인 양 전 세계에 소개되는 것은 반드시 바로 잡아야 한다"고 강조했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

