"등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린이 148명 참변[美 이란 공습]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미나브 샤자레 타예베 초등학교 직격

부상자 95명 달해 사망자 추가 우려

미국과 이스라엘의 공습으로 파괴된 이란의 여자 초등학교에서 발생한 사망자가 148명으로 늘어났다. 수업 중이던 어린 학생들이 무더기로 희생되면서 국제사회의 파장이 커지고 있다.

파키스탄 라호르에서 열린 반미·반이스라엘 시위에서 시아파 무슬림들이 하메네이 사망을 추모하고 있다. AP연합뉴스

AD

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이란 미나브 당국의 샤자레 타예베 초등학교 폭격 관련 사망자는 전날 기준 148명으로 잠정 집계됐다. 부상자도 95명에 달해 인명 피해 규모는 더욱 커질 가능성이 있다.

2026년 2월 28일 토요일, 이란 미나브에서 이란 당국이 이스라엘과 미국의 공습이라고 밝힌 여아 초등학교 공격 이후, 구조대원들과 주민들이 무너진 잔해 속을 수색하고 있다. AP연합뉴스

공격은 지난달 28일 오전 10시 45분경 발생했다. 이란은 토요일이 등교일로, 사고 당시 학교에는 약 170명의 여학생이 수업을 받고 있었다. 현지 매체와 SNS에 공개된 영상에는 2~3층 규모의 학교 건물이 형체를 알아보기 힘들 정도로 무너져 내린 모습이 담겼다.

2026년 2월 28일, 이란 남부 호르모즈간주 미나브에서 이스라엘-미국 공동 공격으로 여아 초등학교가 파괴된 뒤, 구조대와 주민들이 잔해 속에서 한 학생의 팔이 드러난 모습을 확인하고 있다. 연합뉴스

구조 현장에서는 주민들이 맨손으로 시멘트 덩어리를 치우며 실종자를 찾고 있지만, 어린이들이 숨진 채 잇따라 발견되며 비극이 이어지고 있다. 학교 마당은 딸을 찾으러 나온 어머니들의 울부짖음으로 아수라장이 됐으며, 현장 곳곳에는 주인 잃은 책가방과 학용품들이 널브러져 참혹함을 더했다.

지난달 28일(현지시간) 폭격받은 테헤란서 연기가 치솟고 있다. AFP 연합뉴스.

공습의 정확한 경위는 아직 밝혀지지 않았으나, 워싱턴포스트(WP)는 위성사진 분석을 통해 해당 학교가 이란 군사시설로 추정되는 곳 인근에 있었다고 보도했다.





AD

이란 정부는 이번 사건을 '전쟁 범죄'로 규정하고 강력히 반발하고 있다. 아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 지난 28일 열린 유엔 안전보장이사회 긴급회의에서 미국과 이스라엘의 공격을 단순한 침략 행위를 넘어선 반인도적 범죄라고 비판했다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>