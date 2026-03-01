본문 바로가기
하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습]

세종=오유교기자

입력2026.03.01 19:03

수정2026.03.01 20:02

호르무즈 해협 유조선 피격…4명 부상 및 긴급 탈출
미군 기지·공항·특급호텔 연쇄 타격…민간 피해 확산

미국과 이스라엘의 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하자 이란이 중동 내 미군 거점과 주요 기반 시설을 상대로 대규모 미사일·드론 보복 공격을 감행했다. 이번 공격은 전방위적으로 전개되며 민간인 사상자가 발생하고 세계 항공 물류의 허브인 중동 하늘길이 사실상 마비되는 등 파장이 전 세계로 확산하고 있다.


하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습] 2025년 7월 4일 이란 테헤란에서, 이스라엘의 공습으로 사망한 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관 호세인 살라미 소장을 추모하는 애도식에 이란군 참모총장 압둘라힘 무사비가 참석하고 있다. 연합뉴스
이란 혁명수비대(IRGC)는 1일 성명을 통해 "역대 최대 규모의 보복 작전을 개시할 것"이라고 천명했다. 이란 국영 방송에 따르면 역내 미군 기지 27곳을 비롯해 이스라엘군 본부와 방위 산업 단지가 주요 공격 목표에 포함됐다.


실제로 이날 오전부터 이스라엘 하이파와 텔아비브, 카타르 알우데이드, 쿠웨이트 알살렘, UAE 알다프라, 바레인 미 해군 5함대 본부 등 중동 내 주요 미군 기지와 도시 곳곳에서 폭발음이 이어졌다. 쿠웨이트 미군 기지 공격으로 군인 3명이 다쳤다는 보도가 나왔으나, AP통신은 수백 차례의 반격에도 미군 사상자는 없으며 기지 피해도 크지 않은 것으로 파악됐다고 전했다. 이스라엘에서는 텔아비브 주거 지역에 미사일이 떨어지는 등 89명이 경미한 부상을 입은 것으로 알려졌다.


하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습] 2026년 2월 17일 공개된 이란 남부에서 진행된 군사 훈련 도중 미사일이 발사되는 모습. EPA연합뉴스


이란이 봉쇄를 예고한 호르무즈 해협 인근에서는 민간 선박이 공격받는 사태가 발생했다. 오만 카사브 항구 인근에서 팔라우 선적 유조선 스카이라이트호가 피격되어 승무원 4명이 다쳤으며, 해당 선박은 과거 미 재무부의 제재 대상이었던 것으로 확인됐다.


하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습] 2026년 3월 1일 일요일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 두바이 국제공항이 폐쇄된 가운데, 에미레이트 항공 소속 항공기들이 공항에 주기돼 있다. AP연합뉴스


항공 물류도 직격탄을 맞았다. 아부다비와 두바이 국제공항이 드론 및 파편 공격을 받아 터미널 일부가 파손되고 직원과 승객 중 사망자와 부상자가 발생했다. 이로 인해 세계 최대 국제선 항공사인 에미레이트 항공이 운항을 무기한 중단하는 등 중동 허브 공항의 기능이 마비됐다. UAE 민간항공국은 현재 발이 묶인 승객만 2만 명이 넘는다고 밝혔다.


하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습] 지난달 28일(현지시간) 폭격받은 테헤란서 연기가 치솟고 있다. AFP 연합뉴스.

이라크 정부는 하메네이 사망과 관련해 사흘간의 국가 애도 기간을 선포하고 이번 사태를 "노골적인 침략 행위"로 규정했다. 팔레스타인 무장정파 하마스 역시 하메네이가 그동안 제공한 군사적 지원에 감사를 표하며 미국과 이스라엘에 전적인 책임이 있다고 강조했다.


반면 이란의 최대 우방인 러시아는 미온적인 태도를 보였다. 아바스 아라그치 이란 외무장관의 지원 요청에 라브로프 러시아 외무장관은 "공격을 규탄하며 평화적 해결을 모색할 준비가 됐다"는 원론적인 답변만 내놓았다. 전문가들은 러시아가 우크라이나 전쟁 상황에서 또 다른 전선에 개입하는 것을 꺼리고 있으며, 양국 조약에도 상호 군사 지원 내용이 빠져 있다는 점을 지적했다.




세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

