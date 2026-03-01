'하메네이 복수' 파키스탄 피의 시위…美 영사관 습격에 최소 9명 사망[美 이란 공습]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카라치서 시위대-경찰 교전 발생

세계 3위 시아파 대국 파키스탄 요동

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하자 '시아파 대국' 파키스탄에서 격렬한 친이란·반미 시위가 발생해 유혈 사태로 번졌다.

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면 파키스탄 최대 도시 카라치에서 수백 명의 시위대가 미국 영사관 습격을 시도하며 경찰과 정면 충돌했다. 시위대는 영사관 정문 앞 경찰 초소와 차량에 불을 지르며 격렬하게 저항했고, 경찰은 최루탄과 실탄을 발사하며 대응했다.

현지 경찰과 의료진은 이 과정에서 최소 9명이 숨지고 10~20여 명이 다쳤다고 전했다. 파키스탄 당국은 시위대를 해산시킨 후 "현재 상황을 완전히 통제하고 있다"고 밝혔으나, 현장에는 여전히 팽팽한 긴장감이 감돌고 있다.

시위는 파키스탄 전역으로 확산되는 양상이다. 북부 길기트-발티스탄 지역의 스카르두에서는 시위대가 유엔(UN) 사무소 건물에 불을 질렀다. 다행히 이곳에서 보고된 인명 피해는 아직 없는 것으로 알려졌다. 중부 라호르에서도 수백 명이 미국 영사관 인근에서 항의 집회를 열었으나, 다행히 큰 폭력 사태로는 이어지지 않았다.

파키스탄 정부는 수도 이슬라마바드의 의회와 외교 공관 밀집 지역을 '레드존'으로 설정하고 주변 도로를 전면 차단하는 등 경비를 대폭 강화했다.

파키스탄은 수니파가 다수지만, 이란과 이라크에 이어 세계에서 세 번째로 시아파 무슬림이 많은 국가(약 3750만 명 추산)다. 하메네이를 종교적 권위자로 따르는 시아파 공동체의 정서가 이번 시위의 기폭제가 된 것으로 풀이된다.





실제로 파키스탄 외무부는 이번 미국과 이스라엘의 이란 공습을 "부당한 공격"이라며 남아시아 국가 중 유일하게 공식 규탄 성명을 발표했다. 이란의 이웃 국가로서 역내 긴장 고조에 대해 심각한 우려를 표명한 것이다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr

