"버티면 희망 있다"…부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족에 소외감 느끼며 자란 中 여성

1000만원으로 친구와 함께 사업 시작

성공 비결은 '강인한 정신력'

어린 시절 병에 걸렸다는 이유로 부모에게 산에 버려졌던 한 중국 여성이 수백억 원대 연 매출을 올리는 패션 브랜드를 일궈 화제를 모으고 있다.

지난 1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후난성 빈저우 출신 황쉬안니(44)는 7남매 중 여섯째 딸로 태어나 소외감을 느끼며 성장했다. 아들을 중시하던 부모는 외아들에게만 애정을 쏟았고, 황 씨의 이름조차 자주 기억하지 못했다. 황 씨는 어린 시절 병에 걸렸을 때 부모에게 산에 버려졌다가, 지나가던 낯선 이의 도움으로 가까스로 집으로 돌아오기도 했다.

중국 기업가 황쉬안니. SCMP

AD

학창 시절 역시 순탄치 않았다. 중학교가 집에서 멀리 떨어져 있어 산을 넘어 세 시간 가까이 걸어 통학해야 했다. 일주일 용돈은 1위안(약 212원)에 불과했고, 가져간 음식은 친구들에게 자주 뺏겼다.

그러나 황 씨는 학업을 포기하지 않았다. 후난농업대학교에서 축산학을 전공한 뒤 졸업 후 결혼했고, 물류회사 취업을 위해 선전으로 이주했다. 하지만 결혼 생활은 우울증과 가정폭력으로 이어졌고, 결국 이혼과 함께 딸의 양육권도 잃었다. 이후 황 씨는 자신을 위해 살겠다고 결심했다.

인생의 전환점은 2015년이었다. 황 씨는 직장을 그만두고 중국 최대 온라인 쇼핑 플랫폼 중 하나인 타오바오에 의류 매장을 열었다. 5만 위안(약 1000만원)을 자본금으로 친구와 함께 선전의 한 시장에서 고급 여성 의류를 소량 사들여 판매를 시작했다. 황 씨가 사진을 찍고 친구가 모델을 맡았다.

사업 출발은 순조로웠다. 한 달 만에 매출은 10만 위안(약 2126만원)을 넘겼다. 하지만 2017년 경영 판단 착오로 500만 위안(약 73만 달러)의 빚을 지며 위기를 맞았다.

황 씨는 이에 굴하지 않고 브랜드 운영과 경영, 패션 디자인 관련 서적을 탐독하고 온라인 강의를 수강하며 재정비에 나섰다. 이후 2020년 자체 브랜드 '믹스 셀렉션(Mix Selection)'을 론칭하며 체구가 작은 여성을 위한 고품질 제품을 내세웠다. 특히 2023년 11월까지 믹스 셀렉션의 네오 차이니즈 스타일 드레스는 870만 위안(약 18억 4300만 원) 이상의 매출을 올렸다. 이후 황 씨는 빚을 청산하고 모든 채권자에게 축하 만찬을 대접했다.

이 과정에서 황 씨는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고객과 직접 소통하며 브랜드 충성도를 높였다. 그는 중국에서 SNS를 적극 활용한 여성 의류 사업가 중 한 명으로 평가받는다. 이후 2025년 기준 브랜드 연 매출은 2억5000만 위안(약 531억원)을 돌파했고, 해외 시장으로 사업을 확장했다.





AD

황 씨는 자신의 성공 비결을 날카로운 패션 감각과 강인한 정신력을 꼽았다. 그는 "저처럼 가족과 결혼이라는 굴레에 숨 막히는 소녀들에게 포기하지 말라고 말하고 싶다"며 "조금만 더 버티면 희망은 있다"라고 말했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>