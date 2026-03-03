본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

외국인 1.8조 팔아 치우자 "그래, 내가 줍는다"…코스피 급락 막는 동학개미[미국-이란 전쟁]

이창환기자

조슬기나기자

입력2026.03.03 10:09

수정2026.03.03 11:25

시계아이콘03분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

3일 오전 장초반에 6100선 무너져
외국인 거센 매도세, 개인·기관이 방어
전쟁·유가 급등…증시 단기 조정 불가피

외국인 1.8조 팔아 치우자 "그래, 내가 줍는다"…코스피 급락 막는 동학개미[미국-이란 전쟁] 중동사태 여파로 국내 증시가 하락 출발한 3일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 장을 시작했다. 2026.3.3 조용준 기자
AD

미국의 이란 공습으로 글로벌 금융시장이 요동치면서 우리 증시도 조정을 받고 있다. 외국인 매도세가 거세게 지속되는 가운데 동학개미들이 연일 순매수하며 지수 방어에 나서고 있다.


전문가들은 전쟁 장기화 우려와 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 국제유가 급등으로 당분간 우리 증시의 변동성이 커질 가능성이 높다고 봤다. 다만 개인의 매수세와 정부의 증시 활성화 의지, 반도체를 중심으로 하는 기업 실적 개선 기대감 등을 고려할 때 증시 조정이 단기에 그칠 수 있다는 의견도 나온다.

미국·이란 전쟁에 코스피도 하락

3일 코스피는 전거래일 대비 1.26% 내린 6,165.15에 개장했다. 코스닥도 1.92% 내린 1169.82에 장을 시작했다. 장 초반 한때 6100선이 무너져 6081.92를 기록하기도 했으나 이내 반등했다. 오전 9시46분 기준 코스피는 1.16% 하락한 6171.90에 거래 중이며 코스닥은 0.62% 내린 1185.37에 거래되며 낙폭 만회를 시도 중이다.


주말 사이 미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 우리 증시도 부정적인 영향을 받고 출발했다. 미국과 이스라엘은 지난달 28일 공습을 통해 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거했다. 이후 이란과 미사일, 드론 등을 이용해 공격을 주고받으며 전선을 확대했다.


전쟁 소식에 국제유가는 급등했다. 간밤 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 71.23달러로 전장 대비 6.3% 올랐다. 브렌트유 선물 가격은 장중 한때 배럴당 82.37달러로 13% 급등하며 지난해 1월 이후 1년여 만에 최고가를 기록하기도 했다. 뉴욕증시는 크게 하락하지 않고 보합권에서 마감했다.

외국인 1.8조 팔아 치우자 "그래, 내가 줍는다"…코스피 급락 막는 동학개미[미국-이란 전쟁]

전쟁 영향으로 이날 우리 증시에서 방산, 해운, 정유 등 관련주의 상승세가 뚜렷하다. 방산 대장주인 한화에어로스페이스는 이날 오전 9시40분 기준 전장보다 24.02% 급등한 148만2000원에 거래 중이다. LIG넥스원은 상한가를 기록 중이며, 한화시스템(29.05%), 현대로템(18.44%) 등 다른 방산주도 급등했다.


해운주도 크게 올랐다. 오전 9시42분 기준 흥아해운은 전거래일 대비 29.73% 올라 상한가를 기록했다. 같은 시간 STX그린로지스(27.03%), 대한해운(25.12%), HMM(15.46%) 등도 두자릿수 상승률을 보였다. 이밖에 정유주와 가스주 등 에너지 관련주들도 크게 상승 중이다.


반면 삼성전자와 SK하이닉스가 주가는 하락세다. 오전 9시45분 기준 삼성전자는 전거래일 대비 2.31% 떨어진 21만1500원에 거래 중이며 SK하이닉스도 2.45% 떨어진 103만6000원에 거래되고 있다.


이날도 외국인들은 주식을 팔아치우고 있고 개인투자자들이 지수를 방어 중이다. 이날 오전 9시50분 기준 외국인의 순매도 규모는 코스피에서만 1조8000억원에 달했다. 반면 개인은 1조2500억원 순매수하면서 지수를 떠받쳤다.

외국인 1.8조 팔아 치우자 "그래, 내가 줍는다"…코스피 급락 막는 동학개미[미국-이란 전쟁]

최근 우리 증시에서 외국인의 매도세가 거세진 가운데 이른바 '동학개미'로 불리는 국내 개인투자자들이 지수를 받치는 형국이 지속된다. 한국거래소에 따르면 전거래일인 지난달 27일 외국인들은 코스피 시장에서 하루 기준 역대 최대 규모인 7조300억원을 순매도한 반면 개인투자자들은 7조5430원을 순매수해 지수를 방어했다. 외국인 투자자들은 이날까지 8거래일 연속 순매도를 이어가는 중이다.


개인투자자의 매수세 확대는 개인이 많이 거래하는 상장지수펀드(ETF) 시장에서도 나타난다. 국내 ETF 순자산 총액은 지난달 27일 기준 387조6420억원으로 연초 298조2461억원 대비 89조3959억원 증가했다. ETF 거래대금도 연초 9조4131억원에서 2월27일 기준 28조1765억원으로 급증했다.


개인투자자들의 매수세는 상법개정 등 이재명 정부의 자본시장 친화정책과 반도체 회사 실적개선 등 우리 증시의 체질 개선에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "개인의 주간 기준 ETF 순매수는 2025년 9월 중순 이후 지난달 20일까지 20주 연속 플러스를 유지하고 있다"며 "특히 올해 1~2월 구간에서 강도가 급격히 강해졌다"고 설명했다.


전쟁·국제유가 급등으로 증시 단기 조정 불가피 전망

전문가들은 미국과 이란의 전쟁 영향으로 우리 증시가 당분간 조정을 받을 가능성이 높다고 봤다. 특히 세계적 원유 수송로인 호르무즈 해협이 봉쇄된다면 증시 타격은 불가피할 것으로 보인다.


호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 좁은 해상 통로로 중동의 전략적 요충지이자 세계적 원유 수송로다. 전 세계 석유 해상 교역량의 27%가 이곳을 지난다. 호르무즈 해협 전체 폭 55㎞ 중 유조선 통항 가능 구간은 10㎞ 이내로 모두 이란 영해다.


우리나라는 원유 70.7%, 액화천연가스(LNG) 20.4%를 중동에서 들여오고 있어 해협이 봉쇄되면 에너지 수급 불안이 커진다. 한국무역협회는 "이란이 세계적 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄할 경우 우리 수출입 물류의 실질적인 대안이 불확실하다"고 우려했다.


서상영 미래에셋증권 연구원은 "호르무즈 해협의 완전 봉쇄가 현실화할 경우 유가가 단기적으로 10~15달러 상승할 위험이 있다"며 "에너지 가격 급등은 한국을 포함한 주요 석유 수입국의 실질 국내총생산(GDP)을 약 0.3~0.4%포인트 감소시키는 경제 하방 압력으로 작용할 것"이라고 평가했다. 서 연구원은 "위험 회피 심리가 확산함에 따라 주식시장은 단기적으로 약세를 보일 것으로 판단한다"며 "단기 변동성은 불가피하며 국제유가의 상승이 지속될 경우 하락 변동성은 더욱 증가할 것"이라고 예상했다.


다만 강한 개인 매수세와 기업 실적 개선 기대감 등으로 조정 기간이 길지 않을 가능성도 주목했다. 한지영 키움증권 연구원은 "과거 중동전쟁 사례를 살펴보면 평균적으로 전쟁 직후 주식시장은 하락했지만 이내 이전의 하락분을 만회하면서 회복하는 패턴을 보였다"며 "수에즈 위기로 번졌던 2차 중동전쟁 급으로 변질되지 않는다면, 전쟁이 유발하는 주가 충격은 시간이 지날수록 감소했다"고 설명했다.


이경민 대신증권 연구원도 "현재로서는 단기간(1개월 이내)에 상황이 진정될 것으로 보고 있는데 변동성 확대 이후 상승추세 재개 가능성이 높다"며 "3월 중순 이후 다시 한번 정책, 실적 동력이 강해지며 장세가 더 견고하게 전개될 것"이라고 예상했다.

외국인 1.8조 팔아 치우자 "그래, 내가 줍는다"…코스피 급락 막는 동학개미[미국-이란 전쟁]

전쟁 영향으로 국고채 시장 약세 전망

한편 국고채 시장 역시 전쟁의 영향을 받을 것으로 예상된다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 상승으로 물가 우려가 부각되면서 당분간 국고채 시장 약세가 예측된다. 국내 석유 수입량의 약 72%, 천연가스 수입량의 35%가 중동산인 만큼, 국고채 시장의 충격은 미국보다 클 수 있다는 진단이다. 글로벌 국채시장의 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 금리는 간밤 9bp(1bp=0.01%포인트) 이상 급등했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.


김성수 한화투자증권 연구원은 "인플레이션 우려가 부각되면서 국고채 10년물 금리는 최대 3.65%까지 상승할 수 있다"고 예상했다. 미국의 이란 공습 이전인 지난달 27일 금리는 3.44%대였다. 다만 그는 한국은행의 2월 금융통화위원회에서 채권시장 안정 의지가 확인된 점을 언급하며 "전쟁 관련 금리 상승은 일시적일 것"이라고 내다봤다. 전쟁 기간 국고 10년 금리 밴드로는 3.40~3.65%를 제시했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

윤여삼 메리츠증권 연구원은 "채권시장의 전쟁 민감도는 전쟁 자체의 안전자산 선호보다 전쟁 지역의 에너지(유가) 가격 민감도가 핵심"이라며 "만약 1개월 이상 (이번 사태가) 장기화하며 유가 100달러 초과 시 채권시장에도 긴장감을 높일 재료가 될 것"이라고 지적했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
미국-이란 전쟁
  • 26.03.0308:26
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것으로 전쟁의 성격과 기간이 기존 목표와 달라질 수 있음을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"

  • 26.03.0306:43
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표

    이란에서 군사작전을 벌이고 있는 미국이 이란 오만만에 있던 함정 11척을 격침했다고 2일(현지시간) 발표했다. 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다"고 밝혔다. 오만만은 이란 남부 연안에 위치해 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역이다

  • 26.03.0305:24
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"

    미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌이 사흘째 이어지는 2일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 걸프 지역 주요국 지도자들과 잇따라 접촉하며 사태 진화에 나섰다. AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인과 사우디아라비아 지도자들과 통화했다. 일각에선 4년 전 우크라이나 전쟁 이후 이란 및 걸프 국가들과 밀접한 관계를 유지해온 러시아가 이번 분쟁에서 목소리를 내

  • 26.03.0303:40
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"며 "(지상군이) '아마도 필요 없을 것'이거나, 혹은 '필요

  • 26.03.0303:10
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"

    도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 함께 이란에 대한 군사작전을 시작한지 이틀 만인 2일(현지시간) 첫 공개 석상에 나타나 "(이란과의 전쟁이) 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 제2차 세계대전, 베트남 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 유공자 3명에게 훈장을 수여하며 이같이 말했다. 트럼프 대통령이 이란

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기