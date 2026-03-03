현대차그룹, '안전 최우선' 무인소방로봇 영상 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충북 음성 공장 화재 투입 현장 담아

현대자동차그룹은 소방청과 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상(A Safer Way Home)을 공개했다고 3일 밝혔다.

화재 현장에 발 빠르게 대처해 인명 피해를 최소화하고 나아가 소방관의 생명과 안전을 지키겠다는 개발 의지를 반영한 영상으로, 매 순간 위험을 감수하며 현장에 뛰어드는 소방관들의 헌신을 비춘 뒤 사람이 진입하지 못하는 상황에 무인소방로봇이 투입돼 화재 진압 환경이 보다 안전하고 효율적으로 변화하는 모습을 담았다.

현대자동차그룹은 소방청과 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상(A Safer Way Home)을 3일 공개했다. 무인소방로봇을 실제 운용하는 중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장, 전준영 주임, 황정민 반장(왼쪽부터). 현대차그룹

현직 소방관의 목소리와 사진, 실제 현장 영상을 생생하게 전달하며, 무인소방로봇을 운용하는 중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장을 비롯한 실제 소방관들이 출연하고 내레이션에도 직접 참여해 진정성과 신뢰도를 더했다.

무인소방로봇은 실제 화재 현장에 투입되는 첨단 무인 모빌리티로, 현대차·기아, 현대로템, 현대모비스, 그리고 소방청이 협업해 제작한 차세대 화재 대응 솔루션이다.

무인소방로봇은 영상에서 ▲첨단 자율주행보조 시스템 ▲AI 시야 개선 카메라 ▲고압 축광 릴호스 ▲6X6 인휠모터 시스템 등 기술을 활용한 임무 수행을 보여준다. 지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재에서 무인소방로봇이 실제로 투입된 현장 모습도 담겨 있다.

무인소방로봇은 극한 온도를 견딜 수 있도록 자체 분무 시스템과 단열 설계가 적용됐다. 장비를 둘러싸고 있는 분무 노즐로 미세 물 입자를 지속 분사해 장비 외부에 수막을 형성하고 고열로부터 차체를 보호하는 역할을 한다. 이를 통해 로봇은 500~800℃ 수준의 고열 환경에서도 안정적으로 진압 임무를 수행할 수 있다.

첨단 자율주행 보조시스템은 주변 지형과 장애물을 인지해 충돌 위험을 최소화하고, 장애물 밀집 환경에서도 안정적으로 이동할 수 있도록 돕는다. 단·장파장 열화상 센서 기반의 AI 시야 개선 카메라를 통해 연기와 고열로 시야 확보가 어려운 환경에서도 AI 기반 소프트웨어로 시야 확보가 가능한 적외선 카메라 시스템을 통해 정밀한 현장 정보를 실시간 전송한다.

현대자동차그룹은 소방청과 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상(A Safer Way Home)을 3일 공개했다. 현대차그룹

현대자동차그룹은 소방청과 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상(A Safer Way Home)을 3일 공개했다. 무인소방로봇의 AI 시야 개선 카메라. 현대차그룹

로봇에 장착된 고압 축광 릴호스는 어둠 속에서도 스스로 발광하는 축광 특성을 적용한 차세대 소방 호스로, 시야 확보가 어려운 상황에서도 탈출로를 안내하고 진입조의 안전한 이동을 지원한다.

전동화 구동계는 현대모비스 '6X6 인휠 모터' 기반 전동화 시스템을 적용했다. 각 바퀴에 장착된 모터를 통해 제자리 360도 회전이 가능해 협소한 공간이나 복잡한 진입로에서도 유연한 움직임을 구현해낸다. 전장 모듈은 높은 방수·방진 성능으로 강한 내구성을 갖췄다.

무인소방로봇은 단순한 화재 진압 장비를 넘어 재난 현장을 데이터화하는 '데이터 확보 플랫폼'의 역할도 기대된다. 화재 현장에서 취득되는 연무량, 화재 규모, 온도 등 다양한 현장 상황 데이터를 머신러닝으로 지속 학습, 고도화된 '화재 대응 플랫폼'의 역할을 수행할 것으로 기대된다.

소방청과 국립소방연구원, 현대차그룹은 현장에 로봇을 투입하면 자체적으로 상황을 판단하여 화재 원점과 진압 중요도를 분석하고, 가장 효율적인 진압 방식을 계산해 알아서 불을 끄는 진정한 의미의 '무인소방로봇'으로 발전시켜 나간다는 계획이다.





현대차그룹 관계자는 "무인소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관의 생명과 안전을 지키는 기술"이라며 "사회의 구성원과 안전을 지키는 제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되기 위해 기술 개발과 지원에 지속적으로 힘쓸 것"이라고 밝혔다.





