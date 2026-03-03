李대통령 다주택자 압박 한 달…강남 아파트 실거래가 4.6억 '뚝'[부동산AtoZ]

서울아파트 실거래가 분석

평균 10억9025만원 집계

한달새 7134만원 떨어져



청담현대 최고 11억 하락

비거주 1주택 추가규제 예고

강남 집값 하락 안정세 전망

이재명 대통령이 다주택자 압박을 지속하면서 서울 강남구 아파트 평균 실거래가가 한 달 만에 5억원 가까이 떨어진 것으로 나타났다. 5월9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 호가를 낮춘 매물들의 계약이 성사되면서 실거래가 평균도 낮아진 것으로 풀이된다. 이 대통령이 다주택자에 이어 비거주 1주택자에 대한 추가 규제를 예고하면서 강남 집값은 당분간 하락 안정세를 이어갈 것이라는 전망이 나온다.

3일 본지가 국토교통부 실거래가공개시스템에 공개된 최근 한 달간 서울 아파트 실거래가를 분석한 결과 1월23일부터 지난달 28일까지 4571건이 거래됐다. 평균 실거래가는 10억9025만원으로 집계됐다. 직전 한달(2025년 12월21일~2026년 1월22일) 평균(11억6159만원) 대비 7134만원 떨어졌다. 이 대통령은 1월23일 다주택자 양도세 중과 유예 연장을 종료한다고 공식화했다.

청담현대 11억 하락 거래…강남구 평균 실거래가 5억 '뚝'

25개 자치구 중 평균 실거래가가 가장 많이 하락한 곳은 강남구였다. 강남구 아파트 평균 실거래가는 27억5240만원에서 22억8675만원으로 한 달 만에 4억6565만원 떨어졌다. 강남3구(강남·서초·송파)의 아파트 평균 실거래가도 1억원 넘게 떨어진 것으로 나타났다. 강남3구의 평균 실거래가는 22억5294만원에서 21억1183만원으로 1억4111만원 하락했다. 이 대통령이 다주택자에게 집을 팔라는 압박을 이어가면서 고가 주택을 중심으로 시세보다 저렴한 매물들이 실거래된 것으로 분석된다.

청담동 청담현대3차 전용면적 109㎡는 지난달 3일 34억원에 거래되며 직전 거래가인 45억원(1월5일)보다 11억원 떨어졌다. 대치동 동부센트레빌 전용면적 161㎡는 지난달 10일 62억원에 거래됐는데, 직전 거래인 65억원(1월15일)보다 3억원 내려간 가격이다. 수서동 삼익 아파트 전용 60㎡ 역시 19억8000만원에 거래되며 직전 거래가인 24억8000만원에서 5억원 떨어진 가격으로 계약됐다.

강남구에서는 호가가 더 떨어진 매물도 등장하고 있는 분위기다. 관망 심리와 대출규제 등으로 매수세에 속도가 붙지 않으면서 사정이 급해진 다주택자들이 호가를 더 낮추면서다. 강남구의 한 공인중개사는 "최근 청담현대3차에서 전용 109㎡가 32억원까지 급매로 나온 게 있다"며 "5월9일 이전까지 거래하려는 다주택자의 매물"이라고 말했다.

당분간 강남권 하락세 이어질 듯

전문가들은 당분간 강남권 집값의 하락 안정세는 지속될 것이라고 예측했다. 특히 6월 지방선거 이후 본격화할 보유세 개편 논의가 주택 보유자에게 심리적 부담감으로 작용할 것이라는 분석이다. 윤수민 NH농협은행 부동산 전문위원은 "강남권은 보유세가 큰 이슈이기 때문에 규제 강화 기조가 계속되면 단기간 회복이 어려울 것"이라고 말했다.





다만 서울 집값이 안정화되고 있다는 결론을 내리기는 아직 힘들다. 자치구 15곳은 오히려 집값이 상승했다. 동대문구(1억2076만원)·강동구(8330만원)·영등포구(7008만원)·중랑구(5629만원) 등 실수요가 몰리는 지역에서 실거래가 평균이 오히려 올랐다. 윤 위원은 "실수요 지역들은 매물이 나오면 바로 거래가 되고 있는 흐름"이라며 "당분간 '갭 메우기' 현상은 지속될 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

