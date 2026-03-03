챗GPT·제미나이도 아닌 머스크의 '그록', 공습 날짜 정확히 '콕' 찍어

그록, 2월 28일 정확히 맞춰

다른 AI는 3월 초 제시

실제 작전에 '클로드' 활용 논란도

미국과 이스라엘이 지난달 28일(현지시간) 이란을 전격 공습해 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 제거한 가운데, 일론 머스크의 인공지능(AI) '그록(Grok)'이 공습 날짜를 정확히 맞혔다는 사실이 알려지며 온라인상에서 화제가 되고 있다. 동시에 미군이 실제 군사작전에 앤스로픽의 AI 모델 '클로드(Claude)'를 활용한 사실까지 드러나면서 AI의 군사적 활용을 둘러싼 논쟁도 확산하고 있다.

2일(현지시간) 예루살렘포스트에 따르면 해당 매체는 지난달 25일 주요 4개 AI 플랫폼을 대상으로 가상의 미·이란 충돌 시나리오를 제시하고 공습 일자를 선택하도록 하는 실험을 진행했다. 답변을 회피하는 모델들에 대해 반복 질의를 통해 날짜를 특정하도록 한 결과, 일론 머스크가 설립한 xAI의 그록만이 2월 28일을 정확히 지목했다. 반면 앤스로픽의 클로드는 3월 7~8일을, 구글의 제미나이는 3월 4~6일을 공습 가능 시점으로 제시했다. 오픈AI의 챗 GPT는 3월 1일을 언급한 뒤 추가 질문 과정에서 3월 3일로 수정했다.

그록의 예측은 공습 직후 소셜미디어를 통해 빠르게 확산했다. 특히 그록이 머스크가 소유한 X(옛 트위터)와 밀접하게 연동돼 있다는 점이 파급력을 키웠다는 분석이 나온다. 매체는 "사용자가 확신을 강요할수록 AI는 불확실한 상황에서도 더 구체적인 답을 내놓으려는 경향이 있다"고 지적했다. 전문가들은 이번 사례가 초자연적 예측 능력을 의미하는 것은 아니며, 긴장이 고조된 정세 속에서 확률적으로 가장 가능성 높은 날짜를 제시했을 가능성이 크다고 보고 있다.

이 가운데, AI 관련 또 다른 논란도 일고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 1일(현지시간) 당국자를 인용해 미군이 이번 이란 공습 과정에서 앤스로픽의 AI 모델 클로드를 활용했다고 보도했다. 보도에 따르면 미 중부사령부는 정보 평가, 목표물 식별, 전장 시뮬레이션 등에 클로드를 사용했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 앤스로픽을 "급진 좌파적 기업"이라고 비판하며 연방기관 내 사용 금지 방침을 시사했지만, 실제로는 군사 작전에 투입된 것으로 전해졌다. 미 국방성은 AI의 군사적 활용 범위를 확대하려는 입장이지만, 앤스로픽은 대규모 감시나 완전 자율형 살상 무기 개발에는 기술을 제공하지 않겠다는 원칙을 고수해 온 것으로 알려졌다.







트럼프 행정부는 향후 오픈AI와 그록 등 다른 AI 모델로 전환을 검토하고 있으나, 이미 구축된 공공 AI 시스템을 단기간에 대체하기는 쉽지 않다는 관측도 나온다. 업계에서는 완전한 전환에 최소 6개월 이상이 소요될 수 있다는 전망이 제기된다. 이번 사안은 AI의 예측 능력에 대한 과도한 기대와 함께, 군사 영역에서의 활용 윤리 및 통제 문제를 동시에 부각하고 있다. AI가 정보 분석과 의사결정 보조 수단으로 자리 잡는 가운데, 기술 발전 속도를 제도와 규범이 따라갈 수 있을지 주목된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

