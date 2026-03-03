"연차 잘 쓰면 5·9·10월도 황금연휴"…올해 '역대급 연휴'는 언제?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 5·9·10월 '징검다리' 전략 구간

연차 배치 따라 '최대 9일' 연휴 가능

지난 설 연휴에 연차 이틀을 더해 최장 9일을 쉰 직장인들이 적지 않았다. 공휴일 숫자보다 연차를 어디에 붙이느냐가 실제 휴식 기간을 좌우한다는 점이 다시 확인된 셈이다. 그렇다면 남은 공휴일에는 어떤 구간을 노려야 효율적인 '황금연휴'를 만들 수 있을까.

2026년 10월 달력. 개천절 대체공휴일(10월 5일)과 한글날(10월 9일) 사이에 연차를 배치하면 9일 연속 휴식이 가능하다. 네이버달력

AD

인사혁신처가 발표한 '2026년도 월력요항'에 따르면 올해 관공서 공휴일은 총 70일이다. 주 5일 근무자의 경우 토요일과 일요일을 포함해 연간 118일을 쉴 수 있다. 숫자만 보면 예년과 큰 차이는 없다.

다만 삼일절, 부처님오신날, 광복절, 개천절 등이 주말과 겹치면서 대체공휴일이 다수 발생하는 점이 특징이다. 공휴일 총량은 비슷하지만, 주중에 연속 휴식을 만들 수 있는 '연결 고리'가 늘어난 셈이다. 이는 연차를 전략적으로 활용할 경우 체감 휴식이 크게 확대될 수 있음을 의미한다.

5월·6월, 짧고 굵은 연휴 설계

가장 먼저 눈여겨볼 구간은 5월이다. 5월 1일 근로자의 날이 금요일, 5월 5일 어린이날이 화요일로 배치돼 있다. 사이 평일 하루에 연차를 쓰면 주말을 포함해 5일 연속 휴식이 가능하다. 특히 근로자의 날은 민간 직장인에게 유급휴일로 적용돼 체감도가 높다.

6월 3일은 제9회 전국동시지방선거일로, 공직선거법에 따라 임시공휴일이 된다. 전후로 연차를 붙이면 4~5일 규모의 미니 연휴를 설계할 수 있다. 다만 6월 6일 현충일은 토요일과 겹치지만, 대체공휴일은 적용되지 않는다. 이 구간은 연차 활용 여부에 따라 '3일 휴식'과 '5일 휴식'이 갈리는 구조다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이

7월 17일 제헌절이 18년 만에 다시 공휴일로 포함된 점도 변수다. 여름휴가 성수기 이전에 짧은 여행을 계획하거나, 본격 휴가와 연계해 일정에 여유를 더하는 전략이 가능해졌다. 상반기는 전반적으로 '짧고 굵은' 연휴를 설계하기에 유리한 흐름으로 해석된다.

9월·10월, 최대 9일 '장기 연휴' 구간

하반기는 구조적으로 길다. 9월 24일부터 28일까지 이어지는 추석 연휴를 중심으로 앞선 평일 3일에 연차를 더하면 주말까지 묶어 최대 9일 안팎의 장기 휴식이 가능하다. 해외여행이나 장기 체류형 휴가를 계획하는 직장인에게는 사실상 올해 최적의 구간으로 평가된다.

10월 역시 전략 구간이다. 개천절 대체공휴일(10월 5일)과 한글날(10월 9일) 사이에 연차를 배치하면 9일 연속 휴식이 가능하다. 하반기는 '연차 2~3일'로 체감 휴식을 극대화할 수 있는 시기로 풀이된다.





AD

인천국제공항 제1여객터미널을 찾은 여행객들이 발권하기 위해 줄을 서고 있다.

연말에도 작은 선물이 이어진다. 12월 25일 성탄절과 이듬해 1월 1일이 모두 금요일로 배치돼 있어 별도 연차 없이도 두 차례 3일 연휴가 자연스럽게 형성된다. 업무 마감과 재충전 사이 균형을 잡기에 적절한 일정이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>